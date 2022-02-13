Астрономи виявили скупчення "мертвих" галактик у ранньому Всесвіті

Як зірки об'єднуються у скупчення, так й галактики формують велетенські кластери. Спостерігаючи за ними, вчені досліджують еволюцію цих масивних утворень. Й нещодавно було зроблене дивне відкриття.

Його здійснила міжнародна наукова група. Мова йде про скупчення галактик у ранньому Всесвіті під назвою MAGAZ3NE J095924+022537. Дивний цей протокластер тому, що галактики у ньому "мертві" – у них припинилися процеси зореутворення.

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Скупчення галактик Abell 370 / Фото NASA

Детальніше про "мертві" галактики протокластеру

Швидкість світла становить приблизно 300 тисяч кілометрів на секунду, а тому, дивлячись на далекі об'єкти, ми споглядаємо минуле. Так науковці спостерігали протокластер галактик MAGAZ3NE J095924+022537, що розташований на відстані близько 11,8 мільярда світлових років від нас. Астрономи бачили галактики такими, якими вони були невдовзі після Великого вибуху. Всього скупчення містить щонайменше 38 об'єктів.

Усі протоскупчення, відкриті у ранньому Всесвіті до цього часу, характеризувалися активними процесами зореутворення в галактиках. Звісно, з часом матеріал для народження світил, холодний міжзоряний газ, закінчиться й галактики "помруть". Ні, звісно, вони продовжать існувати, але нові зорі вже не будуть утворюватися й з часом усі вони зникнуть, перетворившись на компактні об'єкти – білі карлики, чорні діри, нейтронні зорі. Щоправда, на це знадобиться не одна сотня мільйонів років, якщо згадати про червоних карликів, які "живуть" трильйони років.

У тому й полягає дивина MAGAZ3NE J095924+022537 – хоча галактики там молоді, але зорі в них уже не народжуються. Астрономи поки що не можуть дати впевнену відповідь, чому більшість галактик у протокластері припинили утворювати зорі всього лише через 2 мільярди років після зародження Всесвіту.