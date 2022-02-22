Астрономи виявили рекордну пару коричневих карликів: чим вони визначні

Коричневі карлики – це своєрідна проміжна ланка між планетами та зірками. Ці об'єкти відносно маленькі, щільні та холодні, а тому їх досить важко виявити. Та навіть тут бувають рекордсмени.

Через свій невеликий розмір та масу гравітаційно пов'язані коричневі карлики у подвійних (бінарних) системах розташовують недалеко один від одного. Так вважали раніше, адже астрономи відкрили своєрідних рекордсменів: два коричневі карлики у подвійній системі, які віддалені дуже далеко один від одного.

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Дві фотографії подвійної системи коричневих карликів / Фото The Astrophysical Journal Letters

Розділена пара коричневих карликів

Через відносно малу масу гравітаційна сила між парою коричневих карликів нижча, ніж між парою зірок. Тому ймовірність розпаду таких бінарних систем, які складаються з двох коричневих карликів набагато вища. Але у системі CWISE J014611.20-050850.0AB це правило "не діє", адже два об'єкти віддалені один від одного на близько 19 мільярдів 312 мільйонів 128 тисяч кілометрів. Це становить приблизно 129 астрономічних одиниць.

Максимальна відстань від Сонця до Землі складає 1,01 астрономічну одиницю. Максимальна відстань від Сонця до Плутона становить 49 астрономічних одиниць. Апарат "Вояджер-2" віддалився від Сонця за понад 44 роки на 129,4 астрономічні одиниці. Зонд "Вояджер-1" віддалився від Сонця понад 44 роки на 155,5 астрономічні одиниці.

Як правило, такі маломасивні бінарні системи з великими відстанями між об'єктами розвалюються ще на початкових етапах формування. Наприклад, подвійні системи коричневих карликів, в яких між компонентами наявна відстань хоча б кілька десятків астрономічних одиниць – це вже велика рідкість. Тому система CWISE J014611.20-050850.0AB, яка розташована за 130,4 світлових роки від Сонця, й вирізняється, адже чомусь не розвалилася на окремі компоненти.

Поки немає чіткого розуміння, як же відкриті коричневі карлики утримуються у такій гравітаційній рівновазі. Подальші дослідження повинні дати більше ясності щодо цього. Але однозначно це відкриття говорить про те, що у нашій Галактиці ще є багато загадкових речей, які чекають на відкриття.