Американським астрофізикам з Університету штату Арізона вдалося виявити квазар, який отримав назву J0313-1806 і наразі це найбільш далекий і важкий об'єкт цього типу. Він знаходиться в тому ж стані, в якому перебував, коли Всесвіту було 670 мільйонів років.

Про знахідку повідомили американські вчені. Результати їх дослідження будуть опубліковані в журналі Astrophysical Journal Letters, повідомляє 24 канал.

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Про що мова

В астрономії квазарами прийнято називати дуже яскраві джерела радіовипромінювання. Вчені вважають, що вони являють собою активні ядра галактик на ранніх етапах розвитку. У центрі такої галактики розташовується надмасивна чорна діра, яка активно поглинає речовину, через що навколо неї формується яскравий диск, що складається з речовини, яка обертається.

На думку астрономів, найбільш древні чорні діри з'являлися всередині регіонів Всесвіту, щільність матерії в яких була досить висока для формування всередині галактик так званих чорних дір проміжної маси, об'єктів, які в десятки тисяч разів важчі за Сонце.

Деталі дослідження

Американські вчені, що працювали під керівництвом астрофізика Фейге Вана, зуміли виявити найдавніший на даний момент приклад такої галактики. Вона була знайдена в сузір'ї Ерідана, а в її центрі знаходиться надмасивна чорна діра, маса якої приблизно в 300 разів більша за масу чорної діри, розташованої в центрі нашого Чумацького Шляху, зазначає CNET.

За оцінками астрономів, надмасивна чорна діра в центрі цієї галактики поглинає в рік обсяг матерії, який можна порівняти з 25 масами Сонця. Варто відзначити, що об'єкт J0313-1806 приблизно в два рази більший і на 20 мільйонів років старший від квазара ULAS J1342 + 0928, який знаходиться в сузір'ї Волопаса і раніше вважався найдавнішим подібним об'єктом.

Вчені розраховують на те, що подальше спостереження за квазаром J0313-1806 допоможе зрозуміти, яким чином викиди надмасивної чорної діри в центрі впливають на її еволюцію і процес іонізації Всесвіту в перші епохи його життя після Великого вибуху. Розуміння цього допоможе прояснити історію еволюції Чумацького Шляху і його світил.