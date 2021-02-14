Астрономи виявили придатну для життя планету в системі Альфи Центавра

Міжнародна команда астрономів виявила ознаки потенційно населеної планети у системі Альфа Центавра, розташованої на відстані 4,37 світлових роки від нас. Якщо дані підтвердяться, це означатиме, що екзопланета, на якій може зародитися життя, знаходиться зовсім поруч з нами, у сусідній зоряній системі, і обертається навколо сонця, схожого на наше.

Чим особлива система Альфа Центавра

Альфа Центавра – найближча до Сонячної система, що складається з трьох зірок. Є Альфа Центавра А і В, схожі на Сонце, і Проксима Центавра, червоний карлик, який ще ближчий до нас, на відстані 4,24 світлових роки. Навколо останньої обертаються дві планети, одна з яких (Проксима b) – схожа на Землю і знаходиться в зоні населеності, тобто там в принципі може бути рідка вода.

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Інших придатних для життя екзопланет у системі досі виявлено не було, почасти тому, що ці зірки світять занадто яскраво, щоб можна було помітити будь-які планетарні об'єкти. Однак група астрономів, яка працювала з Дуже великим телескопом у Чилі, виявила яскравий інфрачервоний сигнал з населеної зони Альфи Центавра А.

Як вчені отримали сигнал та про яке життя мовиться

Сигнал був отриманий проектом NEAR, який підтримують Європейська південна обсерваторія і організація Breakthrough Watch. Учасники проєкту змогли розглянути ІК-сигнатури планетарних об'єктів у відбитому світлі зірки, проаналізувавши 100 годин даних.

Планета, про яку йде мова, поки не отримала назву, і її існування не підтверджене. Судячи з сигналу, вона розміром з Нептун, тобто це теплий газовий гігант, який у 5 – 7 разів більший за Землю. Якщо там є життя, то, швидше за все, це мікроби у хмарах.

Втім, сигнал може бути викликаний і низкою інших причин, наприклад, розпеченій космічним пилом, якимось об'єктом, прихованому на задньому фоні, або блукаючими фотонами.

Підтвердити наявність планети не повинно бути занадто складно – астрономи просто повинні простежити, чи збігається місце розташування об'єкта з передбачуваною орбітою. Але поки не зрозуміло, коли таке дослідження відбудеться.