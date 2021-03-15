Астрономи виявили планету, яка відновила свою атмосферу завдяки вулканічній активності

Навколо червоного карлика Глізе 1132 обертається екзопланета GJ 1132 b, схожа на Землю, але з деякими істотними відмінностями. За допомогою телескопа Hubble вчені виявили, що колись її атмосферу знищила радіація зірки. Але потім, в результаті вулканічної активності, планета змогла сформувати нову атмосферу, що складається з суміші водню, метану і синильної кислоти.

Розташована на відстані 41 світловий рік від Землі GJ 1132 b дуже схожа на неї. У обох планет однакова щільність, розмір і вік. Обидві починали з водневої атмосфери, і обидві були розпеченими, перш ніж охолонути. На думку вчених, у них навіть схожий атмосферний тиск на поверхні.

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Особливості екзопланети GJ 1132 b

Астрономи встановили, що планета GJ 1132 b утворилася як газовий світ з щільною атмосферою з водню і діаметром в декілька разів більшим, ніж у Землі (клас субнептунів). Однак вона швидко втратила свій первісний водень і гелій через активне випромінювання розпеченої молодої зірки. За короткий час від планети залишилося лише ядро ​​розміром з Землю. Тоді й почалося найцікавіше.

На подив астрономів, Hubble показав їм "другу" атмосферу, яка сформувалася пізніше. Безпосередні спостереження й комп'ютерне моделювання дозволили прийти до висновку, що атмосфера зараз складається з молекулярного водню, синильної кислоти, метану, а також містить аерозолі, в основі яких – вуглеводні, що нагадують земний смог.

Як планета змогла відновити атмосферу

Вчені припустили, що водень з первинної атмосфери планети розчинився у розплавленій магмі мантії, а тепер поступово виділяється у результаті вулканічних процесів і формує нову атмосферу.

Для підтримки вулканічних процесів мантія повинна залишатися досить гарячою і рідкої. В даному випадку це стало можливо завдяки приливному розігріву – феномену, який відбувається у результаті тертя, коли енергія обертання планети перерозподіляється у вигляді тепла всередині неї.

Відкриття може мати важливе значення для пошуку інших екзопланет, вважають вчені.

Скільки інших екзопланет починали не як планети земного типу? Деякі могли спочатку бути субнептунами, і стали земними в результаті механізму випаровування первісної атмосфери. Цей процес відбувається рано в житті планети, коли зірка гаряча. Потім зірка охолоджується, а планета залишається, де була. Отже, у вас є механізм випаровування атмосфери в перші 100 мільйонів років, і потім заспокоюється. Але якщо можна регенерувати атмосферу, ймовірно, її можна зберегти,

– пояснив провідний дослідник Марк Свен.