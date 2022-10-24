Що цікаво, планета TOI-3757b теж неабияк підсмажена, оскільки вона щільно обертаючись навколо сусідньої зірки – червоного карлика. Червоні карлики – це невеликі зорі, в ядрі яких все ще відбуваються реакції ядерного синтезу. Вони набувають виразного червоного кольору через відносно низьку температуру поверхні порівняно з іншими зірками, такими як наше Сонце.

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Проте, через те, наскільки мінливою може бути їхня поверхня, формування газової планети на орбіті червоного карлика є незвичайною подією, оскільки руйнівні явища, такі як сонячні спалахи, можуть легко знищити атмосферу планети.

Традиційно вважалося, що гігантські планети навколо червоних карликових зір утворюються з великими труднощами. Досі це розглядалося тільки з невеликими вибірками з доплерівських досліджень, які, як правило, знаходили гігантські планети далі від цих червоних карликових зір.

– сказав провідний автор дослідження Шубхам Канодіа, науковий співробітник Інституту науки Карнегі, в прес-релізі.

Загадкове походження зефірної планети

Канодіа та його команда має кілька ідей про те, як утворилася ця планета. Вони вважають, що менший вміст важких елементів у зірці може вказувати на те, що ядро могло формуватися повільніше, затримуючи сполуки газу в новонародженій зорі і, отже, знижуючи її щільність в довгостроковій перспективі.

Але це також може бути наслідком дещо хиткої орбіти. Наразі астрономи вважають, що орбіта газового гіганта дещо еліптична. Це означає, що в певні моменти вона пролітає занадто близько до свого Сонця, через що перегрівається і розширюється, нагадуючи при цьому зефір, що підгорів.

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В дію вступає Джеймс Вебб

Для подальших спостережень астрономи сподіваються, що їм вдасться направити космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба на розріджену планету та інші екзопланети, подібні до неї.

Вчені планують знайти більше таких систем з гігантськими планетами, які колись вважалися надзвичайно рідкісними навколо червоних карликів, та зрозуміти, як формуються такі космічні тіла.