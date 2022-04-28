Астрономи виявили пиловий слід комети у вигляді пісочного годинника

Дослідники з Фінляндії та Канади виявили незвичайну форму пилового сліду комети 17P/Holmes. Він виглядає, як пісочний годинник. Частинки, що утворили слід, виділилися внаслідок найпотужнішого із задокументованих спалахів комет.

Відбулася ця подія аж у жовтні 2007 року. Розглянути незвичайну форму допомогла модель із підвищеною точністю обчислень. Опис цього сліду опублікували в одному із найстаріших та провідних світових наукових видань з питань астрономії та астрофізики Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Реальні спостереження комети астрономи проводили за допомогою телескопів в Австралії та США. Перший етап спостережень розпочався у лютому 2013 року та тривав у 2014-2015 роках. Другий етап тривав упродовж року, з вересня 2020 року.

За допомогою спостережень автори статті вперше встановили, що сукупність орбіт викинутих спалахом частинок комети має форму пісочного годинника. У протилежних сторонах розташовані ділянки сходження орбіт, якими рухаються частки (такі ділянки називаються вузлами).

Один, північний, вузол розташовується у точці спалаху комети, інший, південний – з того боку Сонця. Найбільші орбіти – у найдрібніших частинок, тому до вузлів вони приходять останніми, частки середнього та великого розміру прибувають у вузли раніше.

Вчені продовжать вивчення комети 17P/Holmes, щоб виявити причини періодичного збільшення її яскравості, визначити силу впливу на частинки вторинних та сезонних факторів (таких як негравітаційний та нерегулярний тиск сонячного світла), а також можливість спостережень в інфрачервоному діапазоні хвиль. Крім того, у планах подальших досліджень – змоделювати перший спалах комети, що спостерігався, в 1892 році і її наслідки.

Коли виявили комету

Комета 17P була відкрита під час спалаху 6 листопада 1892 англійським астрономом Едвіном Холмсом. Інший потужний спалах стався 23-24 жовтня 2007 року і тривав близько трьох годин. Викид частинок, що послідував за спалахом, виявився найбільшим із зафіксованих за весь час астрономічних спостережень.

Завдяки багаторазовому збільшенню розмірів поверхні, що відбиває сонячне світло, яскравість комети збільшилася в один мільйон разів. Комета на якийсь час стала найпомітнішим для землян об'єктом на небесній сфері.