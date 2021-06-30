Наднову 2018zd виявили в сузір'ї Жирафа у 2018 році, приблизно через три години після вибуху. Вона знаходиться відносно близько до Землі – на відстані близько 31 мільйона світлових років у галактиці NGC2146.

Цікаво 5 причин, чому вам варто купити бездротові навушники FreeBuds 4i від Huawei

Як виявили об'єкт

Спочатку дослідники припустили, що об'єкт належить до наднових другого типу. Але на архівних знімках, зроблених телескопами "Габбл" і "Спітцер" видно зірку-попередника. Її яскравість і маса виявилися набагато меншими, ніж у тіл, які породжують наднові другого типу.

Команда з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі та обсерваторії Лас-Камбрес збирала дані про об'єкт протягом наступних двох років. А вчені з Каліфорнійського університету в Девісі провели спектральний аналіз через два роки після вибуху. Результат показав, що 2018zd належить до нового типу — електронно-захватної наднової.

Крім того, виявилося, що небесне тіло підходить під шість критеріїв, які вчені визначили для наднових цього типу ще у 1980 році:

У неї, очевидно, була зірка-пращур типу SAGB.

Також спостерігалися сильна втрата маси до становлення наднової.

Незвичайний зоряний хімічний спектр.

Слабкий вибух.

Невелика радіоактивність.

Багате нейтронами ядро.

Я дуже радий, що, нарешті, відкрита наднова, яку ми з колегами передбачили 40 років тому. До того ж вона в деякому роді пов'язана з Крабовидною туманністю. Це чудовий випадок поєднання спостережень і теорії,

— підсумував Кеніті Номото, який також брав участь у дослідженні.