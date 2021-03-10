Астрономи виявили найвіддаленіший квазар з потужним радіовипромінюванням

Європейська Південна Обсерваторія (ESO) повідомила про те, що астрономам вдалося виявити і детально вивчити найбільш віддалений з усіх відомих на сьогодні джерел радіовипромінювання – квазар, що одержав позначення P172+ 18.

Квазар P172+ 18 розташований на відстані приблизно 13 мільярдів світлових років від нас. Об'єкт вдалося виявити за допомогою Дуже Великого телескопа Європейської Південної обсерваторії (VLT ESO).

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Квазар створює потужне випромінювання у радіодіапазоні. Енергію дає чорна діра з масою близько 300 мільйонів сонячних мас, що поглинає газ у величезних кількостях.



Зона розташування квазару P172+ 18 / Фото ESO

Ми бачимо його таким, яким він був, коли вік Всесвіту становив лише приблизно 780 мільйонів років. Хоча відкрито й більш далекі квазари, на цей раз вперше астрономи зуміли отримати явні свідчення існування радіо-джетів у квазара на такому ранньому етапі історії Всесвіту,

– йдеться в публікації.

Подальше вивчення об'єкта може дати астрономам важливі відомості для розуміння фізики раннього Всесвіту. Зокрема, вивчення радіо-гучних квазарів може розповісти про те, як саме чорні діри в ранньому Всесвіті змогли так швидко після Великого вибуху встигнути дорости до надмасивних масштабів.