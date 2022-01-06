Астрономи виявили найменш металічну зоряну структуру Галактики

Досліджуючи, наприклад, кулясті зоряні скупчення, астрономи досліджують минуле Галактики та еволюцію зірок. Та іноді такі скупчення втрачають цілісність й руйнуються.

Метали в астрономії – це усі хімічні елементи, крім водню та гелію. Тому металічність – це відношення вмісту металів у, наприклад, зірці до вмісту водню у ній й порівняння показника з таким же показником Сонця. Менший вміст металів може означати, що це напрочуд стародавня зірка чи структура.

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Зоряний потік С-19: дивіться відео

"Примітивний" зоряний потік

Науковці, використавши для спостереження обсерваторію Gemini, змогли виявити новий зоряний потік – скупчення зірок, які розтягнуті вздовж велетенської навкологалактичної орбіти. Ймовірно, причиною утворення зоряних потоків є руйнація кулястих зоряних скупчень або карликових галактик.

Новоявлений потік C-19 віддаляється від центру Молочного Шляху на відстань 90 тисяч світлових років (апогей). Найближча точка орбіти потоку (перицентр) розташована на відстані 20 тисяч світлових років відносно центру Галактики. Ймовірно, що С-19 перетинає один із рукавів Молочного Шляху. Науковці припускають, що цей зоряний потік є залишком кулястого зоряного скупчення.

Раніше вважалося, що кулясті зоряні скупчення мають металічність (Z), яка становить не менше 0,2%. Проте С-19 демонструє інший показник – 0,05%. Це найнижчий показник вмісту металів у будь-якій зірковій структурі Галактики, яка коли-небудь спостерігалася.

Такі дані свідчать, що материнське зоряне скупчення С-19 зародилося неймовірно давно – у часи, коли, ймовірно, формувався сам Молочний Шлях. Пізніше воно було зруйноване й перетворилося на зоряний потік, де процес зореутворення припинився. Тому С-19 складається з фактично реліктових зірок, а тому це відкриття надає вченим можливість детальніше дослідити еволюцію зірок, зоряних скупчень, потоків та галактик.