Астрономи виявили найближчу до Землі пару надмасивних чорних дір

Чорні діри – це надзвичайно компактні об'єкти, де у відносно невеликому об'ємі розташована велетенська маса. Астрономи розподіляють їх на кілька типів. Надмасивні чорні діри, наприклад, можуть мати маси мільйонів та десятків мільйонів мас Сонця.

Галактика NGC 7727 розташована на відстані близько 89 мільйонів світлових років від нас. Вона утворилася у процесі злиття двох менших галактик близько мільярда років тому. Об'єкт містить у собі найближчу до Землі пару надмасивних чорних дір (supermassive black hole, SMBH), які колись зіллються в один компактний об'єкт.

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Фотографія, на якій зображено пару надмасивних чорних дір у галактиці NGC 7727 / Фото ESO

Надмасивні чорні діри у галактиці NGC 7727

Зображення двох надмасивних чорних дір вдалося отримати завдяки Дуже великому телескопу (Very Large Telescope, VLT), Чилі. Цікаво також і те, що обидва компактні об'єкти – це пара SMBH з найменшою виявленою відстанню між обома компонентами. Дві чорні діри розділяє 1 600 світлових років й у майбутньому, приблизно через 250 мільйонів років, вони зіткнуться, утворивши новий масивний компактний об'єкт.

Звісно, обидві чорні діри не називались би надмасивними, якби їхні маси були незначними:

Маса однієї чорної діри становить 6,3 мільйона сонячних мас.

Маса другого об'єкта набагато більша – 154 мільйони сонячних мас.

Обидві SMBH розташовані у центрі щільних груп зірок. Зорі у цих групах захоплені потужною гравітацією чорних дір. Коли на заміну сучасним телескопам прийдуть потужніші апарати, відкриття подібних об'єктів стане відбуватися частіше. До речі, у центрі нашої Галактики теж розташована надмасивна чорна діра, яка може виявитися зовсім не чорною дірою.