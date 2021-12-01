Галактика NGC 7727 розташована на відстані близько 89 мільйонів світлових років від нас. Вона утворилася у процесі злиття двох менших галактик близько мільярда років тому. Об'єкт містить у собі найближчу до Землі пару надмасивних чорних дір (supermassive black hole, SMBH), які колись зіллються в один компактний об'єкт.

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Фотографія, на якій зображено пару надмасивних чорних дір у галактиці NGC 7727 / Фото ESO

Надмасивні чорні діри у галактиці NGC 7727

Зображення двох надмасивних чорних дір вдалося отримати завдяки Дуже великому телескопу (Very Large Telescope, VLT), Чилі. Цікаво також і те, що обидва компактні об'єкти – це пара SMBH з найменшою виявленою відстанню між обома компонентами. Дві чорні діри розділяє 1 600 світлових років й у майбутньому, приблизно через 250 мільйонів років, вони зіткнуться, утворивши новий масивний компактний об'єкт.

Звісно, обидві чорні діри не називались би надмасивними, якби їхні маси були незначними:

Маса однієї чорної діри становить 6,3 мільйона сонячних мас.

Маса другого об'єкта набагато більша – 154 мільйони сонячних мас.

Обидві SMBH розташовані у центрі щільних груп зірок. Зорі у цих групах захоплені потужною гравітацією чорних дір. Коли на заміну сучасним телескопам прийдуть потужніші апарати, відкриття подібних об'єктів стане відбуватися частіше. До речі, у центрі нашої Галактики теж розташована надмасивна чорна діра, яка може виявитися зовсім не чорною дірою.