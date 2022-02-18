У центрі багатьох галактик розташована надмасивна чорна діра, яка поглинає навколишню речовину, яка через активно випромінює енергію у різних діапазонах – це називається "активне ядро галактики". Та іноді така чорна діра стає причиною утворення двох протилежно направлених потоків речовини – джетів. Вони, також випромінюючи, збільшують розміри галактики у радіодіапазоні. Це і є так звана радіогалактика й науковці відшукали найбільшу зі всіх відомих.

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Так виглядає зображення радіогалактики / Фото SciTechDaily

Детальніше про відкриття

Науковці виявили на небі радіогалактику, яка розтягнулася щонайменше на 16 мільйонів світлових років. Об'єкт отримав назву Алкіоней на честь сина Урана. Для порівняння: відстань до галактики Андромеда становить близько 2,5 мільйонів світлових років. Відкриття стало можливим завдяки використанню низькочастотного радіоінтерферометра LOFAR.

Сама ж галактика, яку ми бачимо у вигляді радіогалактики, віддалена від нас на 3 мільярди світлових років – на такій відстані розміри радіогалактики порівняні з розмірами повного Місяця. Здавалося б, що 3 мільярди світлових років – це не так й багато, а тому ми мали раніше відкрити це джерело випромінювання. Але, говорять науковці, річ тут у тому, що джети випромінюють доволі слабо й тому досі лишалися непоміченими.



Найбільша відома радіогалактика Алкіоней / Фото Arxiv.org

То що дозволило Алкіонею вирости до таких рекордних розмірів?

Спочатку астрономи припустили, що все через дуже масивну чорну діру, яка поглинає речовину зоряного скупчення.

Також була думка про надзвичайно потужні джети.

Вчені були здивовані, коли виявили, що найбільша відома радіогалактика не вирізняється нічим, крім розмірів: ні додаткового джерела "їжі" для чорної діри, ні надпотужних джетів. Тому поки дослідники не знають, що стало причиною розростання до феноменальних розмірів. Тому тепер увага радіоастрономів буде концентруватися на оточення об'єкта – можливо, там криється розгадка.