У центрі багатьох галактик розташована надмасивна чорна діра, яка поглинає навколишню речовину, яка через активно випромінює енергію у різних діапазонах – це називається "активне ядро галактики". Та іноді така чорна діра стає причиною утворення двох протилежно направлених потоків речовини – джетів. Вони, також випромінюючи, збільшують розміри галактики у радіодіапазоні. Це і є так звана радіогалактика й науковці відшукали найбільшу зі всіх відомих.
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Так виглядає зображення радіогалактики / Фото SciTechDaily
Детальніше про відкриття
Науковці виявили на небі радіогалактику, яка розтягнулася щонайменше на 16 мільйонів світлових років. Об'єкт отримав назву Алкіоней на честь сина Урана. Для порівняння: відстань до галактики Андромеда становить близько 2,5 мільйонів світлових років. Відкриття стало можливим завдяки використанню низькочастотного радіоінтерферометра LOFAR.
Сама ж галактика, яку ми бачимо у вигляді радіогалактики, віддалена від нас на 3 мільярди світлових років – на такій відстані розміри радіогалактики порівняні з розмірами повного Місяця. Здавалося б, що 3 мільярди світлових років – це не так й багато, а тому ми мали раніше відкрити це джерело випромінювання. Але, говорять науковці, річ тут у тому, що джети випромінюють доволі слабо й тому досі лишалися непоміченими.
Найбільша відома радіогалактика Алкіоней / Фото Arxiv.org
То що дозволило Алкіонею вирости до таких рекордних розмірів?
- Спочатку астрономи припустили, що все через дуже масивну чорну діру, яка поглинає речовину зоряного скупчення.
- Також була думка про надзвичайно потужні джети.
Вчені були здивовані, коли виявили, що найбільша відома радіогалактика не вирізняється нічим, крім розмірів: ні додаткового джерела "їжі" для чорної діри, ні надпотужних джетів. Тому поки дослідники не знають, що стало причиною розростання до феноменальних розмірів. Тому тепер увага радіоастрономів буде концентруватися на оточення об'єкта – можливо, там криється розгадка.