Про відкриття двох екзопланет TOI-1685b та TOI-1634b з ультракоротким періодом повідомила група астрономів на чолі з Теруюкі Хірано з Національної астрономічної обсерваторії Японії.

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Спочатку вони були знайдені транзитним методом за допомогою космічного телескопа TESS у 2019 році, але згодом за екзопланетами спостерігали кілька наземних телескопів, у тому числі телескопи:

"Кека";

"Субару";

і "Джеміні-Північ".

Обидві екзопланети розташовані у зоряних системах в сузір'ї Персея на відстанях в 114 і 122 світлових роках від Сонця, вони обертаються навколо червоних карликів масою 0,45-0,46 маси Сонця й радіусом 0,45-0,46 радіусу Сонця.

Характеристики екзопланет

Маса й радіус TOI-1634b склала 10,14 маси Землі і 1,749 радіуса Землі, а TOI-1685b – 3,43 мас Землі і 1,459 радіуса Землі відповідно. Обидві екзопланети були віднесені до категорії суперземель і володіють середньою щільністю, що відповідає внутрішньому складу Землі, що типово для невеликих планет з ультракоротким періодом.

Рік на TOI-1634b триває 0,98 земного дня, а на TOI-1685b – 0,669 дня.

Властивості TOI-1634b роблять її однією з найбільших і найпотужніших екзопланет з ультракоротким періодом, яка може допомогти визначити граничний розмір ядер скелястих екзопланет, а також перевірити моделі формування планет з ультракоротким періодом.

Обидві планети внесені до списку найбільш підходящих цілей для майбутніх спектроскопічних досліджень їх можливих атмосфер, у тому числі за допомогою телескопа "Джеймс Уебб".

Чим особливі екзопланети з ультракороткими періодами

До екзопланет з ультракоротким періодом відносять планети, орбітальний період яких складає менше однієї земної доби.

Орбітальний період Це час, за який небесне тіло здійснює повний оберт навколо зовнішнього центру тяжіння, або навколо спільного з іншим небесним тілом центру мас.

Зазвичай це об'єкти з радіусом менше двох радіусів Землі, сьогодні відомо більше ніж сто таких планет, вони часто зустрічаються в багатопланетних системах.

Вважається, що частота їх появи може бути пов'язана зі спектральним типом зірки-господаря, зокрема у червоних карликів типу М їх знаходять набагато частіше, ніж у жовто-білих карликів типу F.

Походження таких тіл залишається предметом суперечок, найчастіше пропонуються сценарії міграції планет по системі, а не їх початкове формування поблизу зірки. Щоб підтвердити, спростувати або уточнити існуючі моделі вченим необхідні нові випадки спостережень екзопланет з ультракороткими періодами, де з великою точністю визначені маси і радіуси об'єктів.