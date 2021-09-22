Астрономи виявили у космосі велетенську пустоту

Усім відоме поняття "войд". Це фактично пустота у міжгалактичному просторі, в які концентрація молекул у декілька разів менша за середнє значення. Та мало хто знає, що своєрідні войди існують не лише у міжгалактичному просторі, а й в середині галактик. Саме таку пустоту виявили астрономи.

У молекулярних хмарах Персея та Тельця утворюються нові зірки. Прямо посеред зоряних ясел, серед скупчення зірок, газу та пилу існує велетенська пустота. Вчені говорять, що вона утворилася близько 10 мільйонів років тому. Її розмір – 500 світлових років.

Цікаво Міжзоряний простір Молочного Шляху неоднорідний: дослідження

Міжзоряна пустота: дивитись відео

Детальніше про пустоту Персея-Тельця

Виявивши пустоту, вчені відразу припустили, що молекулярні хмари Персея та Тельця не є незалежними об'єктами.

Ймовірніше за все вони "були утворені" цією пустотою.

У нас є дві теорії: або одна наднова вибухнула в ядрі цієї хмари та виштовхнула газ назовні, утворюючи те, що ми називаємо сьогодні "молекулярними хмарами Персея та Тельця". Або ж мала місце бути серія вибухів наднових, що тривала протягом мільйонів років,

– розповідає ведучий автор дослідження Shmuel Bialy.

Характерно, що навколо сферичної пустоти вирує "життя" – у молекулярних хмарах "народжуються" десятки зірок.

Теорія про вибух наднових передбачає, що в межах пустоти має бути розташований компактний об'єкт: білий карлик, пульсар, чи чорна діра.

Цікаво "Космічна шпора": вчені відкрили таємничу структуру неподалік Сонячної системи

Виявлення пустоти

Пустота була виявлена завдяки космічному телескопу Європейського космічного агентства (ESA) Gaia.

Телескоп працює у видимому спектрі, збираючи інформацію про зорі та відстань до них. Завдяки цим даним вдалося скласти 3D-мапу області молекулярної хмари Персея-Тельця.