Астрономи виявили у космосі поклади "білого золота"

У космосі достатньо цікавих об'єктів, які складаються з дуже цікавих для нас хімічних елементів. Наприклад, молекулярні хмари зі спирту чи планети, де можуть падати дощі із заліза. Та нещодавно був виявлений коричневий карлик, який має величезні поклади цінного "білого золота" – літія.

Коричневі карлики – це об'єкти, які розташовані посередині між планетами та зорями. Вони значно масивніші за Юпітер, але водночас недостатньо масивні, щоб почати спалювати водень й перетворитися на зірку. Через це їх дуже важко виявити й відкриті коричневі карлики були лише у 90-х роках XX століття. Літій же є неймовірно цінним ресурсом, який застосовується повсюдно в електроніці та інших галузях.

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Динамічні та термоядрені маси у подвійних системах коричневих карликів: дивитись відео

Детальніше про відкриття

Провівши розрахунки, науковці припустили, що у подвійних системах один компонент повинен мати масу, яка б дозволяла йому спалювати літій. А от другий компаньйон повинен мати масу, яка недостатня для цього, тому там би літій накопичувався. Астрономи почали шукати такі об'єкти, які б містили рідкісний хімічний елемент.

Спостереження з допомогою спектрографів велися за двома подвійними системами коричневих карликів. В одній із них виявився коричневий карлик Reid 1B, вік якого складає близько 1,1 мільярда років. Маса об'єкт рівняється 44 масам Юпітера, а літія, як показали спостереження, там у 13 тисяч разів більше, ніж на Землі.

Ми слідували за слідом літія у коричневих карликах протягом трьох десятиліть. Нарешті, ми змогли точно визначити межу маси між його збереженням та руйнуванням й порівняти це з теоретичними моделями,

– розповідає автор статті Едуардо Лоренцо.

Частина літію утворилася ще 13,8 мільярда років тому, під час утворення самого Всесвіту. З того часу його кількість збільшується завдяки "вибуховому нуклеосинтезу" – тобто, під час вибухів зірок з малою масою. У коричневих карликах він здатен накопичуватися, а от на Землі його відносно мало, хоча існує високий попит на цей хімічний елемент. Він потрібен, наприклад, для літій-іонних батарей. Що ж, враховуючи, що до Reid 1B "всього-на-всього" 16,9 світлових років, потрібно лише придумати як туди добратися та навчитися добувати літій в умовах потужної гравітації.