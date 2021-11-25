Коричневі карлики – це об'єкти, які розташовані посередині між планетами та зорями. Вони значно масивніші за Юпітер, але водночас недостатньо масивні, щоб почати спалювати водень й перетворитися на зірку. Через це їх дуже важко виявити й відкриті коричневі карлики були лише у 90-х роках XX століття. Літій же є неймовірно цінним ресурсом, який застосовується повсюдно в електроніці та інших галузях.

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Динамічні та термоядрені маси у подвійних системах коричневих карликів: дивитись відео

Детальніше про відкриття

Провівши розрахунки, науковці припустили, що у подвійних системах один компонент повинен мати масу, яка б дозволяла йому спалювати літій. А от другий компаньйон повинен мати масу, яка недостатня для цього, тому там би літій накопичувався. Астрономи почали шукати такі об'єкти, які б містили рідкісний хімічний елемент.

Спостереження з допомогою спектрографів велися за двома подвійними системами коричневих карликів. В одній із них виявився коричневий карлик Reid 1B, вік якого складає близько 1,1 мільярда років. Маса об'єкт рівняється 44 масам Юпітера, а літія, як показали спостереження, там у 13 тисяч разів більше, ніж на Землі.

Ми слідували за слідом літія у коричневих карликах протягом трьох десятиліть. Нарешті, ми змогли точно визначити межу маси між його збереженням та руйнуванням й порівняти це з теоретичними моделями,

– розповідає автор статті Едуардо Лоренцо.

Частина літію утворилася ще 13,8 мільярда років тому, під час утворення самого Всесвіту. З того часу його кількість збільшується завдяки "вибуховому нуклеосинтезу" – тобто, під час вибухів зірок з малою масою. У коричневих карликах він здатен накопичуватися, а от на Землі його відносно мало, хоча існує високий попит на цей хімічний елемент. Він потрібен, наприклад, для літій-іонних батарей. Що ж, враховуючи, що до Reid 1B "всього-на-всього" 16,9 світлових років, потрібно лише придумати як туди добратися та навчитися добувати літій в умовах потужної гравітації.