Виявити хмари та виміряти їхню висоту вдалося міжнародній групі астрономів. Для досягнення мети вчені об'єднали спостереження космічного телескопа Hubble та дані зі спектрографа ESPRESSO, який встановлений на Дуже великому телескопі (Very Large Telescope, VLT). Це забезпечило наявність безпрецедентних даних про верхні прошарки далекої екзопланети WASP-127b, яка розташована на відстані 525 світлових років від Сонця.

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Порівняння розмірів Землі та WASP-127b / Фото NASA

Хмари за 525 світлових років від Землі

Екзопланета WASP-127b обертається навколо зорі G-класа WASP-127. Екзопланета є газовим гігантом з класу "гарячих Сатурнів".

Відкрили WASP-127b 2016 році з допомогою транзитного методу виявлення.

Маса об'єкта еквівалентна 0,1647 маси Юпітера.

Проте радіус більший, ніж у найбільшої планети Сонячної системи та складає 1,3 радіуса Юпітера.

Планета рухається орбітою, яка віддалена від зорі WASP-127 на близько 7 мільйонів 240 тисяч кілометрів. Це рівняється 0,0484 астрономічної одиниці.

Один оберт навколо зірки WASP-127b робить за 4,2 дня.

Астрономи спостерігали, як екзопланета проходить перед зіркою, щоб отримати більше інформації.

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Був виявлений натрій, але на набагато меншій висоті, ніж очікувалося.

В інфрачервоному діапазоні були сильні сигнали водяної пари, але у видимому діапазоні сигнали були відсутні. Це означає, що водяна пара на нижчих рівнях екранується хмарами, непрозорими у видимому діапазоні довжин хвиль, але прозорими в інфрачервоному. Склад цих хмар поки встановити не вдалося.

Щоб дізнатися цю інформацію, вчені спостерігали за двома транзитами планети по диску зірки. Науковці вважають, що хмари, які екранують сигнал водяного пара, розташовані на висотах з атмосферним тиском близько від 0,3 до 0,5 мілібарів.