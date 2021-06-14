Екзопланета TOI-1231 b була виявлена ​​завдяки фотометричним даним, отриманим космічним телескопом TESS, і наступним спостереженням за допомогою спектрографа в обсерваторії Лас-Кампанас у Чилі, який шукає екзопланети за їх гравітаційним впливом на найближчі до них зірки.

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Червоні карлики, або зірки класу М – найпоширеніші в Чумацькому Шляху, їх у галактиці до 70%. Вони в рази менші від Сонця, і у них низький рівень світіння, так що коли перед ними проходить планета, вона блокує більшість світла, і її простіше виявити. Перевага планет, що обертаються навколо червоних карликів, у тому, що їх масу простіше розрахувати.

Нова екзопланета з можливістю дослідження

Астрономам вдалося зібрати необхідні дані, щоб описати зірку TOI-+1231, а також масу і радіус планети, що дозволило припустити, що TOI-+1231 b більша за Землю, але менша від Нептуна, хоча по щільності близька до останнього. Атмосфера на планеті також газоподібна.

Крім того, попри те що планета у вісім разів ближча до зірки, ніж Земля до Сонця, температура на ній схожа на земну – 330 кельвінів (близько 57 градусів Цельсія). Це одна з найхолодніших екзопланет, відомих людству, чия атмосфера доступна для дослідження.

Низька щільність планети вказує на те, що вона оточена товстим шаром атмосфери. Але склад і величина атмосфери невідомі. Вона може складатися з водню або водню і гелію або щільного водяної пари. Кожен з цих варіантів вказує на різне походження, яке дозволить астрономам зрозуміти, як виникають планети навколо зірок класу М.

Крім того, яскравість зірки робить її відмінною мішенню для майбутніх місій телескопів "Габбл" і "Джеймс Вебб". Перші спостереження призначені вже на кінець цього місяця.