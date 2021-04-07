Астрономи виявили два нових скупчення галактик

Вчені підбили підсумки огляду неба CHiPS, у рамках якого вівся пошук раніше невідомих скупчень галактик. Їм вдалося відшукати три цікавих кандидати, кожен з яких має яскраву центральну галактику, і підтвердити існування двох з них.

Скупчення галактик – найбільші і масивні гравітаційно пов'язані об'єкти у Всесвіті, які мають маси приблизно 1014-1015 мас Сонця, розмірами в декілька мегапарсеків і містять у собі кілька сотень або тисяч галактик.

Цікаво Красиве фото спіральної галактики Messier 61

Щоб зрозуміти, як подібні системи формувалися і еволюціонували у Всесвіті, а також оцінити їх просторовий розподіл, вчені шукають нові скупчення, проводячи огляди неба в оптичному або рентгенівському діапазонах хвиль.

Зміна підходу до виявлення галактик

У 2010 році вчені відкрили Скупчення Фенікса, яке призвело до перегляду методик пошуку скупчень галактик за даними рентгенівських оглядів, оскільки спочатку його помилково ідентифікували як яскраве точкове джерело. Через те, що у більшості рентгенівських оглядів об'єкти ідентифікуються або як точкове, або як протяжне джерело випромінювання, скупчення, центральна галактика якого володіє яскравим активним ядром, може бути визначена не як скупчення, а отже, цілий ряд об'єктів міг бути випущений вченими з поля зору.

Крім того, повторний огляд точкових кандидатів у скупчення галактик дозволяє заодно і вивчити проблему охолоджуючого потоку в скупченнях, через яку спостерігається невідповідність між рентгенівським світінням скупчень і швидкістю зореутворення у ньому.

Відкриття нових скупчень галактик

Група астрономів на чолі з Тавіватом Сомбунпаньякулом (Taweewat Somboonpanyakul) з Массачусетського технологічного інституту опублікувала результати пошуку скупчень галактик у рамках огляду неба CHiPS (Clusters Hiding in Plain Sight), який проводився для об'єктів у діапазоні червоного зміщення 0,1-0,7.

У ході огляду вчені спочатку шукали на різних довжинах хвиль яскравих кандидатів у скупчення, а потім підтверджували відкриття шляхом пошуку великої щільності галактик при заданому червоному зміщенні з центром, що збігається з джерелами рентгенівського випромінювання. У роботі використовувалися дані спостережень в оптичному, інфрачервоному, радіо і рентгенівському діапазонах, отримані за допомогою наземних і космічних телескопів.

Астрономи виявили 11 кандидатів у скупчення, що включали в себе шість повторних відкриттів вже відомих скупчень з центральними галактиками як зі спалахами зореутворення, так і з активними ядрами, два випадки помилкової ідентифікації кандидатів, а також три раніше невідомих, але цікавих кандидата, з яких два були підтверджені на основі спостережень рентгенівського телескопа "Чандра".



Оптичні (вгорі) і рентгенівські (внизу) зображення кандидатів в скупчення галактик / Фото The Astrophysical Journal

Очікується, що подальші спостереження за цими об'єктами дозволять підтвердити їх природу і дізнатися властивості скупчень.