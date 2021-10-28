Науковці дізнають все про більшу та більшу кількість планет біля далеких зірок. На сьогодні ми знаємо про існування понад 4 тисяч екзопланет й щодня підтверджуються нові відкриття. Тому вчені намагаються ретельніше їх досліджувати, щоб більше дізнатися про еволюцію об'єктів. Цього разу спостереження вели за екзопланетою WASP-77 Ab.

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Вода та чадний газ на WASP-77 Ab

Екзопланета WASP-77 Ab – це газовий гігант, який розташований на відстані приблизно 340 світлових років від Сонця. Оскільки він розташований досить близько до своєї зорі, то потрапляє до категорії "гарячий Юпітер". Це екзопланети, які сході на Юпітер за розмірами, але мають тепературу понад тисячу градусів за Цельсієм.

WASP-77 Ab був відкритий у 2012 році. Планета має масу 2,29 маси Юпітерів та радіус 1,38 радіуса Юпітера. Та водночас з цим, газовий гігант розташований всього лише за 3 мільйони кілометрів від свого світила. До прикладу, найближча до Сонця планета, Меркурій, не наближається до нашої зорі ближче за 49 мільйонів кілометрів.

Використовуючи дані телескопа "Габбл" та наземної обсерваторії "Джеміні" в Чилі, науковці змогли проаналізувати спектри далекої планети. Уже завдяки цьому науковці оцінили загальний об'єм атмосфери та співвідношення води та чадного газу у ній. Також дослідження показали, що атмосфера WASP-77 Ab досить бідна на метали (усі хімічні елементи, крім водню та гелію), що було неочікувано для планет класу "гарячий Юпітер".