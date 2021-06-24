Аналізуючи дані з одного такого огляду під назвою Dark Energy Survey (DES), астрономи виявили три нові карликові галактики біля об'єкта NGC 253, який також називають галактика Скульптор. NGC 253 розташована від Сонця на відстані близько 12 мільйонів світлових років та має радіус близько 86 тисяч світлових років.

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Три "нові" карликові галактики / Фото Arxiv.org

Що відомо про нововідкриті карликові галактики

Карликові галактики містять до декількох мільярдів зірок. Їх важко виявити через їх низьку світність, малу масу та невеликі розміри. Часто карликові галактики є супутниками більших галактик. З огляду на те, що еволюція таких карликів відбувається без будь-якого зовнішнього впливу, вони можуть мати вирішальне значення для поліпшення нашого розуміння процесів зореутворення.

NGC 253 – одна з найближчих до нас спіральних галактик, тому вона може стати відмінним місцем для пошуку нових карликових галактик з низькою поверхневою яскравістю. Тому група вчених і обрала галактику Скульптор та її околиці, щоб розпочати пошук нових об'єктів.

Нещодавно виявлені карликові галактики:

Donatiello II (Do II) має радіус близько 323 світлові роки.

Donatiello III (Do III) має радіус близько 495 світлових років.

Donatiello IV (Do IV) має радіус близько 596 світлових років.

Їх абсолютні зоряні величини коливаються від -7m до -9m. Сумарна маса трьох карликових галактики рівняється масі 800 мільярдів Сонць.

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Що таке абсолютна зоряна величина? Це видима зоряна величина, яку мав би об'єкт, якби був розташований на відстані 32,6 світлових років від Сонця. Чим яскравіший об'єкт, тим менша його зоряна величина.

Астрономи вважають, що карликові галактики є супутниками галактики Скульптор. Та це ще потрібно буде підтвердити подальшими спостереженнями за об'єктами. Якщо це підтвердиться, то виявиться, що NGC 253 має 16 супутникових галактик.