Астрономи відкрили планету з трьома Сонцями

Тим людям, які дивилися "Зоряні Війни" Джорджа Лукаса чудово відомо, що на пустельній планеті Татуїн два "Сонця". Цю сцену, наприклад, можна побачити у "Епізоді IV: Нова надія". Та, здається, що астрономи знайшли зоряну систему, до якої навіть Татуїну далеко, адже там на планеті можна буде спостерігати потрійний захід.

Досі науковці не відкривали планети у потрійних зоряних системах. Тому цілком ймовірно, що екзопланета у системі GW Orionis стане першою у своєму роді. Об'єкт розташований на відстані близько 1300 світлових років від Сонця. Зірки у системі обертаються навколо спільного центру мас – барицентру.

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Фотографія потрійної зоряної системи GW Orionis / Фото The New York Times

Детальніше про відкриття

Вчені досліджували зоряну систему за допомогою телескопа ALMA, який розташований у пустелі Атакама, Південна Америка.

Навколо трьох гравітаційно пов'язаних зірок існує протопланетний диск з газу та пилу. Астрономи виявили, що у цьому диску існує розрив.

Науковці робили різні припущення щодо походження розриву. Наприклад, розглядалася гіпотеза, що цей пробіл у протопланетному диску міг виникнути завдяки сукупному гравітаційному впливу трьох зірок.

Та подальші дослідження з побудовою якісних глобальних моделей зоряної системи GW Orionis показали, що причиною розриву, ймовірно, слугує наявність одної чи кількох планет. Екзопланети мають бути подібними до нашого Юпітера.

Хоча поки ми й не можемо побачити гіпотетичні тіла у розриві протопланетного диска, але розрахунки показують, що вони там є. Це типова для астрономії ситуація, коли спочатку з'являються розрахунки та теоретичні моделі, а потім ми отримуємо вже візуальне підтвердження.

Телескоп ALMA буде проводити подальші спостереження за GW Orionis, що дозволить візуально зобразити екзопланету, якщо вона там є. Тому цілком можливо, що науковці не будуть довго чекати на підтвердження своєї теорії.