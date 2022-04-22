Вибух мікронової відбувається на поверхні білих карликів, які активно поглинають матеріал зі свого більшого компаньйона. Накопичення матеріалу на білому карлику призводить до невеликого термоядерного вибуху: мікронової. Наукова стаття про це вийшла в Nature.

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Деталі відкриття

За словами астрономів, ці вибухи спалюють від десятків до сотень квінтильйонів кілограмів зоряного матеріалу за кілька годин.

Це приблизно кілька мільярдів великих пірамід Гізи або близько однієї тисячної маси Місяця.

Ми вперше виявили те, що ми назвали мікроновою. Це явище кидає виклик нашому розумінню того, як відбуваються термоядерні вибухи в зірках,

— говорить астрофізик Симона Скарінгі з Даремського університету у Великобританії.

Білий карлик – це те, що залишилося від зірки після того, як вона витратила своє паливо, скинула зовнішні шари та вибухнула. Ці залишки ядра дуже щільні. Білі карлики мають масу, що в 1,4 раза перевищує масу Сонця, упаковану в порівняно невелику кулю розміром з Землю. Часто білі карлики мають зірку-компаньйона, з якою обертаються один навколо одного.

У рідкісних випадках зірки розташовуються досить близько одна до одної, щоб білий карлик висмоктував водень з компаньйона.

Цей водень накопичується на поверхні білого карлика, де нагрівається.

Періодично маса стає настільки великою, що тиску і температури на дні шару досить, щоб викликати термоядерний вибух, який з величезною силою викидає надлишки матеріалу в космос.

А потім все починається заново. Так формуються зірки, які називають рекурентними новими (recurrent nova).

Мікронові – це зменшена версія такого процесу. Поки знайдено всього три таких об'єкти. Щоб створити мікронову, білий карлик повинен володіти дуже сильним магнітним полем. Магнітне поле направляє матеріал, який він викачав з зірки-компаньйона, до полюсів. Там водень накопичується, викликаючи в кінцевому підсумку спалах.

Уперше ми побачили, що термоядерний вибух може відбуватися локально, не охоплюючи всю зірку,

— говорить астроном Пол Гроот з Університету Радбауд, що в Нідерландах.

Комп'ютерна візуалізація мікронової зірки: відео

Відкриття допомогло розгадати загадку, над якою вчені думали десятиліттями: протягом останніх 40 років у подвійній зоряній системі TV Columbae, яка знаходиться в 1,5 тисячах світлових років від Землі, спостерігалися такі незвичайні спалахи.

Вчені кажуть, що ці події насправді можуть бути досить поширеними, але через те, що вони відбуваються дуже швидко, їх важко зловити.