Всесвіт наповнений планетами-вигнанцями: нові дані телескопа "Кеплер"

Астрономи продовжують вивчати зібрані орбітальним телескопом "Кеплер" дані і знаходять в них цікаві свідчення. Зокрема, в отриманій телескопом інформації виявлені сліди планет-вигнанців або планет-волоцюг, у яких немає власної зірки. Такі планети можуть бути виявлені лише випадково, але раз вони виявлені навіть застарілим "Кеплером" – значить, у Всесвіті їх може виявитися безліч.

Як астрономи виявили нові типи планет

Вчені за допомогою нового програмного забезпечення заново проаналізували зібрані "Кеплером" дані. Ретельно була вивчена інформація про центр нашої галактики, отримана телескопом ще у 2016 році протягом двомісячної місії K2.

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У ході детального вивчення даної області скупчення мільйонів зірок телескоп фіксував такі явища, як гравітаційне мікролінзування.

. Явище гравітаційного мікролінзування неминуче супроводжує спостереження за небом і проявляється у зміні яскравості зірки, коли між зіркою і точкою спостереження (телескопом) пролітає якийсь масивний об'єкт – комета, планета або зірка. Чим більшим є об'єкт, тим довше триває ефект мікролінзування.

Планета спотворить світло фонової зірки на години, а інша зірка – на кілька днів. В даних «Кеплера» виявлено безліч імпульсів мікролінзування, але чотири з них особливі.

За тривалістю чотирьох короткочасних імпульсів астрономи зробили висновок про виявлення об'єктів розміром з нашу Землю.

Ще ж і надто, короткі імпульси не супроводжувалися тривалими, а це означає, що об'єкт рухається Всесвітом без супроводу зірки.

Тому такі об'єкти цілком можуть вважатися планетами-вигнанцями.

Вони можуть формуватися в системі рідної зірки з протопланетного диска, але пізніше планети-гіганти у їх рідних системах здатні викинути їх у міжзоряний простір.

Чому це відкриття важливе

Відкриття відразу декількох планет-волоцюг розкриває перед астрономами нову сферу досліджень. Ці дослідження будуть розширені у наступному році завдяки запуску європейського супутника Euclid, інструменти якого заточені на виявлення слабких ефектів гравітаційного мікролінзування. Тож нас чекає безліч цікавих відкриттів.