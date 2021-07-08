Як астрономи виявили нові типи планет

Вчені за допомогою нового програмного забезпечення заново проаналізували зібрані "Кеплером" дані. Ретельно була вивчена інформація про центр нашої галактики, отримана телескопом ще у 2016 році протягом двомісячної місії K2.

Цікаво Телескоп імені Джеймса Вебба хочуть перейменувати на вимогу ЛГБТ-активістів

У ході детального вивчення даної області скупчення мільйонів зірок телескоп фіксував такі явища, як гравітаційне мікролінзування.

Довідка. Явище гравітаційного мікролінзування неминуче супроводжує спостереження за небом і проявляється у зміні яскравості зірки, коли між зіркою і точкою спостереження (телескопом) пролітає якийсь масивний об'єкт – комета, планета або зірка. Чим більшим є об'єкт, тим довше триває ефект мікролінзування.

Планета спотворить світло фонової зірки на години, а інша зірка – на кілька днів. В даних «Кеплера» виявлено безліч імпульсів мікролінзування, але чотири з них особливі.

За тривалістю чотирьох короткочасних імпульсів астрономи зробили висновок про виявлення об'єктів розміром з нашу Землю.

Ще ж і надто, короткі імпульси не супроводжувалися тривалими, а це означає, що об'єкт рухається Всесвітом без супроводу зірки.

Тому такі об'єкти цілком можуть вважатися планетами-вигнанцями.

Вони можуть формуватися в системі рідної зірки з протопланетного диска, але пізніше планети-гіганти у їх рідних системах здатні викинути їх у міжзоряний простір.

Чому це відкриття важливе

Відкриття відразу декількох планет-волоцюг розкриває перед астрономами нову сферу досліджень. Ці дослідження будуть розширені у наступному році завдяки запуску європейського супутника Euclid, інструменти якого заточені на виявлення слабких ефектів гравітаційного мікролінзування. Тож нас чекає безліч цікавих відкриттів.