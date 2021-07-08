Як астрономи виявили нові типи планет
Вчені за допомогою нового програмного забезпечення заново проаналізували зібрані "Кеплером" дані. Ретельно була вивчена інформація про центр нашої галактики, отримана телескопом ще у 2016 році протягом двомісячної місії K2.
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У ході детального вивчення даної області скупчення мільйонів зірок телескоп фіксував такі явища, як гравітаційне мікролінзування.
Планета спотворить світло фонової зірки на години, а інша зірка – на кілька днів. В даних «Кеплера» виявлено безліч імпульсів мікролінзування, але чотири з них особливі.
- За тривалістю чотирьох короткочасних імпульсів астрономи зробили висновок про виявлення об'єктів розміром з нашу Землю.
- Ще ж і надто, короткі імпульси не супроводжувалися тривалими, а це означає, що об'єкт рухається Всесвітом без супроводу зірки.
- Тому такі об'єкти цілком можуть вважатися планетами-вигнанцями.
Вони можуть формуватися в системі рідної зірки з протопланетного диска, але пізніше планети-гіганти у їх рідних системах здатні викинути їх у міжзоряний простір.
Чому це відкриття важливе
Відкриття відразу декількох планет-волоцюг розкриває перед астрономами нову сферу досліджень. Ці дослідження будуть розширені у наступному році завдяки запуску європейського супутника Euclid, інструменти якого заточені на виявлення слабких ефектів гравітаційного мікролінзування. Тож нас чекає безліч цікавих відкриттів.