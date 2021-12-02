Вважається, що більшість зірок у Всесвіті закінчать своє існування у вигляді білих карликів – невеликих компактних зірок, що мають велику масу відносно їхнього розміру. Науковці помітили, що можуть утворюватися білі карлики з надмалою масою (третина маси Сонця). Щоправда, такі компактні об'єкти мають бути старші за сам Всесвіт. І все ж, вони існують уже сьогодні й існували раніше.

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Так білий карлик перетягує речовину у зорі-компаньйона / Фото NASA

"Неможливі" білі карлики

Всесвіт недостатньо старий для того, щоб сформувалися "неможливі" білі карлики з надмалою масою. Але ми все одно спостерігаємо їх. То як таке можливо? Щоб розібратися із цим питанням, науковцям потрібно було знайти таку зорю у процесі перетворення. І тут на допомогу "прийшли" прогнози, які робилися раніше.

Річ у тім, припускали астрономи, що "неможливий" білий карлик може сформувати значно раніше, але за умови, що він матиме зорю-компаньйона. Коли дві зірки обертаються навколо спільного центру мас (барицентру), то одна може перетягувати матеріал з іншої. Цікаво, що в більшості випадків це стається саме із білими карликами, які перетягують речовину від менш щільного компаньйона.

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У випадку утворення білих карликів з над малою масою усе навпаки – компаньйон "краде" речовину компактного карлика. Щоб довести цю гіпотезу науковці використали дані космічної обсерваторії Gaia. З мільярда потенційних кандидатів були відібрані 50 потенційних білих карликів у процесі переходу до об'єктів з надмалою масою. 21 кандидат виявився тим, що й шукали астрономи й про що "говорили" прогнози – зірка-компаньйон перетягувала речовину від компактного карлика, перетворюючи його на "неможливого". Науковці продовжать вивчати інших кандидатів.

Таким чином було доведено, що "неможливі" білі карлики насправді цілком можливі й вони не старші за Всесвіт. Також дослідження значно розширило межі розуміння еволюції зірок.