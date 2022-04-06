Астрономи спостерігають за народженням планет довкола молодої зірки: фото в кольорі

На відстані 508 світлових років від Землі, що досить близько за космічними мірками, все ще продовжує своє формування молода зірка AB Aurigae. Однак уже зараз довкола неї народжуються планети.

Нове дослідження показало, що одна з планет формується на дуже великій відстані від своєї зірки і досить незвичайним чином. У майбутньому вона, швидше за все, стане газовим гігантом, схожим на Юпітер.

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Протопланета поки не має назви

AB Aurigae – це дуже молода зірка, їй не більше 5 мільйонів років, тоді як Сонцю, наприклад, 4,6 мільярда років. При цьому її маса в 2,4 раза більша маси Сонця. Вона все ще оточена товстим обертовим диском з газу і пилу. Цей диск допомагає рости самій зірці та буде формувати її систему: планети астероїди, комети.

Наукова стаття дослідників з Японії та США опублікована в Nature Astronomy.

Її дані свідчать про те, що планета формується зовні всередину в результаті гравітаційного ущільнення хмари газу.

Це незвично, адже завжди вважалося, що планети народжуються навпаки — від центру до зовнішніх країв.

Спостереження виявили згусток, який вказує на формування екзопланети приблизно в 93 астрономічних одиницях від зірки.

Ця відстань у три рази більше, ніж від Сонця до Нептуна, найдальшої планети нашої системи.

Розрахунки показують, що маса нової екзопланети приблизно в дев'ять разів перевищує масу Юпітера.



Пилове кільце і спіральні газові хмари біля зірки AB Aurigae / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Tang

Природа розумна, вона може створювати планети різними способами,

– говорить Тейн Каррі, провідний автор дослідження.

Крім того, вчені також виявили, що на відстані 430 і 580 астрономічних одиниць від AB Aurigae йдуть подібні процеси, які вказують на формування інших екзопланет.

Отримані дані можуть допомогти науковцям краще зрозуміти нашу власну Сонячну систему.