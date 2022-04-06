Нове дослідження показало, що одна з планет формується на дуже великій відстані від своєї зірки і досить незвичайним чином. У майбутньому вона, швидше за все, стане газовим гігантом, схожим на Юпітер.

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Протопланета поки не має назви

AB Aurigae – це дуже молода зірка, їй не більше 5 мільйонів років, тоді як Сонцю, наприклад, 4,6 мільярда років. При цьому її маса в 2,4 раза більша маси Сонця. Вона все ще оточена товстим обертовим диском з газу і пилу. Цей диск допомагає рости самій зірці та буде формувати її систему: планети астероїди, комети.

Наукова стаття дослідників з Японії та США опублікована в Nature Astronomy.

Її дані свідчать про те, що планета формується зовні всередину в результаті гравітаційного ущільнення хмари газу.

Це незвично, адже завжди вважалося, що планети народжуються навпаки — від центру до зовнішніх країв.

Спостереження виявили згусток, який вказує на формування екзопланети приблизно в 93 астрономічних одиницях від зірки.

Ця відстань у три рази більше, ніж від Сонця до Нептуна, найдальшої планети нашої системи.

Розрахунки показують, що маса нової екзопланети приблизно в дев'ять разів перевищує масу Юпітера.



Пилове кільце і спіральні газові хмари біля зірки AB Aurigae / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Tang

Природа розумна, вона може створювати планети різними способами,

– говорить Тейн Каррі, провідний автор дослідження.

Крім того, вчені також виявили, що на відстані 430 і 580 астрономічних одиниць від AB Aurigae йдуть подібні процеси, які вказують на формування інших екзопланет.

Отримані дані можуть допомогти науковцям краще зрозуміти нашу власну Сонячну систему.