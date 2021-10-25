Астрономи сфотографували одну з наймолодших виявлених планет в історії

Вченим вдалося зафіксувати на фото планету, яка сформувалася не більше п'яти мільйонів років тому. Це дуже молодий вік для планети, оскільки на даному етапі формування вона залишається надзвичайно гарячою.

Цікаво, що наразі це одна з наймолодших планет виявлених за всю історію спостережень за подібними космічними об'єктами. Небесне тіло назвали 2M0437b, воно у три-п'ять разів масивніше від найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера.

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Відкриття молодої планети

Планету, що обертається навколо молодої батьківської зірки 2M0437, ще три роки тому помітили у Хмарі Тельця, яка є відомою "зоряною колискою", де розташовані сотні новоутворених зірок – завдяки телескопу "Субару" японської Національної астрономічної обсерваторії. Відтоді її продовжували детально вивчати за допомогою інших апаратів в обсерваторії Мауна-Кеа, що розташована на горі однойменного вулкана на Гаваях.



Планета 2M0437 / Телескоп "Субару"

Випадкове відкриття поповнило елітний список планет, за якими ми можемо спостерігати безпосередньо за допомогою наших телескопів,

​– додав Ерік Гайдос, професор кафедри наук про Землю Гавайського університету в Маноа і провідний автор дослідження.

За словами вчених, 2M0437b сформувалася приблизно два-п'ять мільйонів років тому (вік нашої Землі – близько 4,5 мільярда років) і все ще залишається надзвичайно гарячою, близько 1400-1500 кельвінів – немов "лава, яку викидає з вулкан Кілауеа". Планета має дуже витягнуту орбіту і розташовується на відстані у 100 разів більшій від своєї зірки, ніж відстань Землі від Сонця.

Чому відкриття планети 2M0437b важливе

Річ у тім, що такі молоді планети відкривають дуже не часто і кожна з таких знахідок особливо цінна, оскільки астрономи отримують можливість спостерігати за планетою протягом багатьох років і дізнаватися більше про те, як формують та "старіють" такі об'єкти.