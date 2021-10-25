Цікаво, що наразі це одна з наймолодших планет виявлених за всю історію спостережень за подібними космічними об'єктами. Небесне тіло назвали 2M0437b, воно у три-п'ять разів масивніше від найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера.

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Відкриття молодої планети

Планету, що обертається навколо молодої батьківської зірки 2M0437, ще три роки тому помітили у Хмарі Тельця, яка є відомою "зоряною колискою", де розташовані сотні новоутворених зірок – завдяки телескопу "Субару" японської Національної астрономічної обсерваторії. Відтоді її продовжували детально вивчати за допомогою інших апаратів в обсерваторії Мауна-Кеа, що розташована на горі однойменного вулкана на Гаваях.



Планета 2M0437 / Телескоп "Субару"

Випадкове відкриття поповнило елітний список планет, за якими ми можемо спостерігати безпосередньо за допомогою наших телескопів,

​– додав Ерік Гайдос, професор кафедри наук про Землю Гавайського університету в Маноа і провідний автор дослідження.

За словами вчених, 2M0437b сформувалася приблизно два-п'ять мільйонів років тому (вік нашої Землі – близько 4,5 мільярда років) і все ще залишається надзвичайно гарячою, близько 1400-1500 кельвінів – немов "лава, яку викидає з вулкан Кілауеа". Планета має дуже витягнуту орбіту і розташовується на відстані у 100 разів більшій від своєї зірки, ніж відстань Землі від Сонця.

Чому відкриття планети 2M0437b важливе

Річ у тім, що такі молоді планети відкривають дуже не часто і кожна з таких знахідок особливо цінна, оскільки астрономи отримують можливість спостерігати за планетою протягом багатьох років і дізнаватися більше про те, як формують та "старіють" такі об'єкти.

До речі, нещодавно науковці виявили планету, яка втратила свою атмосферу через катастрофічне зіткнення. Свідчення катастрофічного удару виявили у планети, що обертається навколо зірки HD 172555 ще у 2009 році.