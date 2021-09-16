Астрономи розв'язали загадку, якій понад 800 років

Наднові зорі – це кульмінаційний момент життя зірки. Це велетенський вибух, який закінчується переродженням зорі в інший об'єкт: біли карлик, пульсар або чорну діру. Вибух наднової у нашій галактиці – це рідкісне явище, яке можна спостерігати неозброєним оком. Тому дослідження процесів та наслідків важливо для розуміння еволюції зірок.

У 1181 році китайські та японські астрономи спостерігали на небі наднову зорю, яка пізніше отримала назву SN 1181. Вона стала однією з восьми наднових у нашій Галактиці, яку можна було спостерігати неозброєним оком. Науковці довгий час шукали те, що від неї залишилося: туманність чи якийсь компактний об'єкт (білий карлик, пульсар, чорну діру). Ймовірно, розв'язка цієї загадки знайдена через понад 800 років після вибуху.

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Зображення гіпотетичного залишку наднової SN 1181 у різних діапазонах / Фото The Astrophysical Journal Letters

Знайдений пульсар

Пульсар J0205 + 6449 має швидкість обертання близько 15 оборотів на секунду. Науковці певний час вважали цей об'єкт гіпотетичним залишком після вибуху наднової SN 1181.

Та в астрономів були сумніви щодо кандидатури цього пульсара. Вчені звертали увагу на занадто високу швидкість обертання, чого б не мало бути. Пізніші дослідження показали, що J0205 + 6449 має більший вік, ніж наднова 1181 року.

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Новий кандидат

Міжнародна група астрономів, куди входять науковці з Гонконгу, Великої Британії, Іспанії, Угорщини та Франції, ймовірно, знайшла справжній об'єкт, який залишився після вибуху наднової.

Туманність Pa 30 має екстремально високу швидкість розширення – близько 1100 кілометрів на секунду. У її центрі розташована так звана Зірка Паркера.

Місце розташування та орієнтовний вік туманності й зірки збігаються з надновою SN 1181.

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Чому після вибуху наднової залишилася зірка?

Як правило, після вибуху наднової утворюється білий карлик, пульсар або чорна діра. Але за певних обставин вибух може залиши по собі зірку.

Такі вибухи називаються надновими типу Iax. Вони можуть виникати після злиття двох білих карликів, що призводить до вибуху наднових зірок, які будуть відносно тьмяними та повільно згасатимуть. Все це збігається з описами SN 1181, які залишили давні астрономи, спостерігаючи за подією протягом 185 днів.

В результаті рідкісних вибухів Iax утворюються так звані "зірки-зомбі", які пережили свою смерть. Саме такою зіркою-зомбі є Зірка Паркера.