Наша Галактика "володіє" кількома сотнями кульових зоряних скупчень. Palomar 6 або просто Pal 6 – це одне з них. Розташований об'єкт у сузір'ї Змієносця та орієнтований у просторі в напрямку балджу Молочного Шляху, кулястого потовщення у центрі Галактики. Зоряне скупчення містить навіть планетарні туманності, хоча це рідкість для таких об'єктів. Дослідивши його, науковці уточнили деякі характеристики цікавого кластера.

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Детальна фотографія Palomar 6 / Фото Phys.org

Що дізналися астрономи після дослідження

Щоб уточнити параметри кульового зоряного скупчення Pal 6, вчені використали спектри з високою роздільною здатністю, які були отримані завдяки спектрографу FLAMES (Fibre Large Array Multi Element Spectrograph), який встановлений на Дуже великому телескопі (Very Large Telescope, VLT).

Також були використані високоякісні фотометричні дані з телескопа Hubble.

Виявилося, що середня металічність зірок у скупченні рівняється -1,1. Це означає, що частка металів у них у понад 10 разів менші, ніж у Сонця. Це свідчить про наявність у скупченні зірок II зоряного населення.

Що таке "металічність"? Метали в астрономії – це усі хімічні елементи, важчі за гелій. Тому поняття "металічність" характеризує відношення вмісту металів до вмісту гідрогену певної зорі у порівнянні з аналогічними показниками Сонця.

Вдалося уточнити вік скупчення, який склав близько 12,4 мільярда років.

Уточнили й відстань. Сонце та Palomar 6 розділяє близько 25 тисяч світлових років.