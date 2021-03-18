Гавайська обсерваторія у 2017 році помітила перший міжзоряний об'єкт, який прибув у Сонячну систему. Він отримав ім'я Оумуамуа, що означає посланець або розвідник, і викликав безліч питань, оскільки не підпадав під жодну з класифікацій. З одного боку, він був схожий на комету, але деякі його властивості не дозволяли віднести його до цього типу об'єктів.

Одна зі здогадок навіть припускала, що цей об'єкт може бути космічним кораблем іншопланетної цивілізації. Однак дослідники зі США зуміли пояснити всі дивні особливості об'єкта без екстраординарних припущень.

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Особливості об'єкта Оумуамуа

Спочатку Оумуамуа класифікували як астероїд, але незабаром стало зрозуміло, що його витягнута форма не відповідає загальноприйнятим уявленням про округлі астероїди. Інше його диватство полягало в тому, що при наближенні до Сонця він набирав швидкість. Такий ефект властивий кометам, у яких під дією тепла випаровується лід, створюючи струмінь пари, що надає їм прискорення. Однак характерного хвоста у Оумуамуа не було.

Вчені з Університету Арізони знайшли пояснення, яке не суперечить жодній зі спостережуваних властивостей цього загадкового об'єкта. За їхньою гіпотезою, це шматок азотного льоду, що, ймовірно, відділився від небесного тіла на зразок Плутона внаслідок якогось катаклізму.

Команда співставила кілька типів льоду, вирахувала, наскільки швидко вони втрачали б масу під дією сонячного тепла і наскільки значним було б прискорення. Також врахували форму і масу об'єкта, а також відбивну здатність льоду. "Переможцем" виявився азот – він найкраще відповідав усім астрономічним спостереженням і пояснював усі дивні особливості Оумуамуа.

Візуалізація міжзоряного об'єкта Оумуамуа: дивіться відео

На думку дослідників найвірогідніше, що Оумуамуа був вирваний з екзопланети приблизно 500 мільйонів років тому у результаті удару, а потім покинув рідну систему і попрямував у нашу сторону. Сотні мільйонів років на нього впливали космічні промені міжзоряного простору, а потім, приблизно у 1995 році, він увійшов в Сонячну систему.

Також вчені перерахували розмір і форму об'єкта. Він виявився не сигароподібним, як вважали раніше, а скоріше плоским, у вигляді млинця, 45 на 44 метри і товщиною 7,5 метрів.

Дослідження міжзоряних тіл

Встановити дійсні особливості та характеристики об'єкта у випадку з Оумумуа майже неможливо – тіло занадто швидко покинуло систему, і послати до нього зонд вчені не встигли б. Однак на думку астронома зі США Метью Найта, це всього лише перший серед багатьох міжзоряних об'єктів, які побачили астрономи. У найближчі 10 років завдяки даним великого оглядового телескопа LSST їх стане більше. Тоді вчені зможуть зрозуміти, чи настільки Оумуамуа незвичайний, як прийнято вважати.