Астрономи побачили, як чорна діра знищує сусідню зірку

Чорні діри – це неймовірно компактні об'єкти, для яких характерна дуже потужна гравітація. І все ж – це звичайнісінька гравітація. А тому зорі можуть обертатися безпечно навколо чорної діри.

У центрі нашої Галактики розташована надмасивна чорна діра Стрілець A* (Sagittarius A*). Навколо неї обертаються декілька зірок-супутників. Іноді така зірка може пройти занадто близько до компактного об'єкта і його потужна гравітація почне розтягувати зорю – цей процес отримав назву "спагетіфікація". Приливні сили розтягнуть зірку й чорна діра почне її поглинати. Залишки речовини закрутять навколо компактного об'єкта, утворюючи акреційний диск, випромінювання якого ми й фіксуємо.

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Процес "спагетіфікації", коли чорна діра пожирає зірку / Фото Vice

Детальніше про дослідження

У більшості випадків процес поглинання чорною дірою зірки виявляється в оптичному та рентгенівському діапазонах. Та цього разу науковців чекав інша здобич – свідчення руйнування зорі виявили у радіодіапазоні. Для того, щоб зрозуміти цінність відкриття, варто звернутися до відомих даних:

Подія приливного руйнування (TDE) – це і є процес руйнації зорі гравітацією чорної діри.

Всього було зафіксовано близько 100 TDE.

Лише одна подія руйнації зорі була виявлена у радіодіапазоні.

Тобто, науковці виявили другого кандидати на рідкісну подію.

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Пожирання зорі чорною дірою

Подія отримала назву J153350.8+272729 (J1533+2727). Це радіоджерело розташоване у центрі галактики за 500 мільйонів світлових років від нас. У кінці 80-х років та на початку 90-х років XX століття об'єкт сильно випромінював, але до 2019 року він став тьмянішим у 400 – 500 разів, якщо порівнювати з 1986 роком.

Астрономи збирали дані про J153350.8+272729 звідусіль, вдивляючись в огляди неба та інші спостереження. Підсумувавши отриману інформацію, науковці вирішили, що причиною радіоспалаху була надмасивна чорна діра, яка знищила зірку. Під час цього процесу утворився акреційний диск та джет (релятивістський струмінь), які й випромінювали у радіодіапазоні. Цікаво те, що це відкриття подвійне: також це перше свідчення існування джетів у чорних дір, утворених безпосередньо процесом руйнування зорі, на такій відстані.