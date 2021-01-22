Титан – найбільший із супутників Сатурна і одне з найцікавіших місць у всій Сонячній системі. Якщо не брати до уваги Землю, це єдине відоме небесне тіло, на якому відбувається кругообіг рідини.

Аналіз даних зонда Cassini показав, що глибина центральної частини моря Кракена може досягати 300 метрів. Однак через низьку температуру роль води там грають легкі вуглеводні, метан і етан, що утворюють річки та моря, випаровуються хмарами і падають дощем. Про це дослідники пишуть у статті, опублікованій в Journal of Geophysical Research.

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Що з'ясували вчені

Американський зонд Cassini, у 2004-2017 роках працював біля Сатурна, зокрема й досліджував його супутник Титан поблизу. Бортовий радар дозволив зазирнути крізь щільну, непроникну для звичайних інструментів атмосферу. Йому дійсно відкрився вельми "земний" ландшафт з річковими руслами, озерами і островами. Ця робота дозволила отримати перші карти поверхні Титану і навіть проміряти глибину його "вуглеводойм". Проте досі в цих даних бракувало однієї ключової деталі.

Була встановлена глибина і склад всіх морів Титану, за винятком найбільшого, моря Кракена, яке не тільки називається вражаюче, але і містить до 80 відсотків всієї рідини на поверхні супутника,

— говорить Валеріо Поґґіалі з Корнельського університету.

Поґґіалі з колегами звернулися до даних, які зібрав зонд Cassini в 2014 році, коли провів вимірювання в трьох ділянках моря Кракена. Тоді радарні спостереження показали, що в районі затоки Синус глибина сягає 85 метрів. Рідина там на 70 відсотків складається з метану, на 14 відсотків — з етану, а ще на 16 відсотків — з рідкого азоту.

Однак в центральній частині Моря Кракена досягти дна так і не вдалося: або воно знаходиться занадто глибоко, або склад рідини там інший, і вона поглинає надто багато радіохвиль, не дозволяючи вловити відбитий від дна сигнал. Другий варіант малоймовірний, оскільки рідина в морі постійно перемішується, тому автори роботи схиляються до першого варіанту.

Розрахунки показують, що в цьому випадку глибина центральних районів Моря Кракена становить не менше 100 метрів, а в окремих ділянках може доходити до 300 метрів. Ці дані несуть особливу цінність для NASA, де зараз проєктують безпілотний підводний апарат для роботи на Титані. Теоретично місія може стартувати приблизно у 2040 році.