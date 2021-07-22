У 2019 астрономи показали перший знімок чорної діри, отриманий за допомогою Телескопа горизонту подій (Event Horizon Telescope) – глобальної мережі радіотелескопів, об'єднаних в єдиний інструмент, інтерферометр з величезною роздільною здатністю.

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Тоді фото дозволило побачити околиці надмасивної чорної діри у центрі галактики M87, розташованої майже в 55 мільйонах світлових років. Згодом вчені отримали й інші, більш детальні зображення.

Нове фото джетів поблизу чорної діри

Учасники колаборації ТГП представили новий знімок: чорну діру у центрі галактики Центавр А і релятивістський джет, який покидає околиці об'єкта. Такі струмені плазми викидаються аккреційним диском чорної діри на близькосвітлових швидкостях і грають велику роль у еволюції всієї галактики, тому привертають особливу увагу вчених.

Центавр А – одна з найяскравіших і близьких до нас галактик, розташована вона в 12 мільйонах світлових років і виділяється дуже активною надмасивною чорною дірою у центрі. Вона викидає джети, що доходять майже до периферії самої галактики.

Саме джети Центаври А і розглянули у ТГП, отримавши знімок з роздільною здатністю, який в 16 разів перевищує попередні спостереження, проведені за допомогою телескопів мережі TANAMI.

Фото джета



Старе та нове зображення джетів в околицях чорної діри / Фото Janssen et al

На зображенні видно, що джет нагадує конус, що розширюється від джерела і світиться лише по краях. Поки автори не можуть пояснити таку незвичайну форму. Ймовірно, конус дійсно порожній в глибині, але можливо, що розташована там плазма не випромінює через швидке обертання джета.

Зате на новому знімку можна простежити і найдальші області струменя, зовнішній кордон, на який, як вважається, припадає ударне прискорення космічних частинок до надвисоких енергій.

Автори відзначають, що новий знімок став важливим кроком до головної мети роботи ТГП – спостереження надмасивної чорної діри у центрі нашої Галактики.