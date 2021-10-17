Досі у високій якості були сфотографовані всього кілька об'єктів Головного поясу: карликова планета Церера, астероїди Веста, Гаспра, Іда, Матильда, Лютеція та Штейнс. Коло більшості з цих космічних тіл автоматичні зонди лише пролетіли, й лише Цереру та Весту цільово досліджувала АМС Dawn. Та у Поясі існує ще близько 200 тіл з діаметром понад 100 кілометрів. А менших астероїдів може нараховуватися до 1,7 мільярда. Астрономи використали Дуже великий телескоп (Very Large Telescope, VLT), щоб отримати зображення 42 тіл Головного поясу у вищій якості, ніж це було до цього.

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Розмір та розташування 42 астероїдів / Фото Sci-News

Фотографії астероїдів Головного поясу у високій якості

Щоб зробити фотографії 42 астероїдів у високій якості, астрономи використали пристрій Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE), який встановлений на VLT. Прилад оснащений адаптивною оптикою та коронографічною установкою, що дозволяє фотографувати екзопланети. Науковці використали SPHERE, щоб отримати зображення невеликих космічних тіл у Сонячній системі з високою кутовою роздільною здатністю.

"Під приціл" VLT потрапили чотири найбільші тіла Поясу: карликова планета Церера, астероїди Веста, Паллада та Гігея. Ці об'єкти мають сумарну масу, яка складає 62% від загальної маси Головного поясу астероїдів. А 39% сумарної маси чотирьох тіл припадає на Цереру як на наймасивніше тіло Поясу.

Церера, Веста, Паллада та Гігея / Фото Astronomy & Astrophysics

Такі високоточні дослідження дозволяють краще зрозуміти топографію об'єктів. Також науковці виявили, що густина об'єктів сильно відрізняється. Наприклад, астероїди Ламберта та Сильвія мають густину, як у вугілля – близько 1,3 грама на кубічний сантиметр. А от у Психеї та Калліопи цей показник вищий, ніж в алмаза – 3,9 та 4,4 грама на кубічний сантиметр відповідно.

Таке велике різноманіття густини об'єктів натякає вченим на те, що вони виникли у різних регіонах Сонячної системи та за різних умов. Науковці вважають, що тіла з меншою густиною виникли за орбітою Нептуна, а потім перекочували до Поясу.

Також науковці, отримавши результати спостережень, змогли поділити тіла на дві групи: сферичні та витягнуті. Ймовірно, на рівень "видовженості" впливає швидкість обертання навколо осі та маса об'єкта. З 42 астероїдів "найекзотичнішу" форму має астероїді Клеопатра, який схожий на гантелю чи кістку. Також видовжену форму має астероїд Авсонія. Усі інші тіла переважно мають форму еліпсоїда.