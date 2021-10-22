На одному з найбільших супутників Сонячної системи комбінація атмосферного тиску та температури не дозволяє існувати рідкій воді – вона там просто замерзне. Але метану чи етану там якраз комфортно. Тому на Титані у річках, озерах та морях замість води хлюпається метан та етан, а не вода. У майбутньому NASA планує відправити до супутника автоматичний посадковий апарат Dragonfly, який буде досліджувати космічне тіло та вести пошуки життя. Але перед стартом космічного зонда потрібно скласти детальну мапу поверхні.

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Зображення поверхні Титана / Фото The Planetary Science Journal

Струмки, річки, озера та моря на Титані

Оскільки поверхня Титана закрита від візуальних спостережень дуже щільною атмосферою, зонд NASA Cassini використовував радар для побудови зображень поверхні. Також на поверхню далекого супутника сіла посадкова станція Huygens, яка змогла передати фотографії безпосередньо з поверхні.

Щоб побудувати мапу поверхні Титану разом зі струмками, річками, озерами та морями, науковці використали радіолокаційні зображення поверхні Землі. Проте вони попередньо погіршили їхню якість, щоб ці зображення виглядали аналогічно радіолокаційним зображенням супутника, отриманих зондом "Кассіні".

Титан – єдине місце в Сонячній системі окрім Землі, де присутня активна гідрологічна система, яка включає дощ, ріки, озера та моря,

– розповідають науковці.

Використовуючи оригінальний метод, вчені змогли краще інтерпретувати те, що вони бачили на зображення з Титану, адже могли порівнювати це з аналогічними зображеннями із Землі. Побудова мапи річкової системи значно покращить розуміння науковцями еволюційних геологічних процесів на поверхні та розподіл річкової системи. Також це значно допоможе майбутній місії NASA Dragonfly, яка повинна буде сісти на поверхню й не пошкодити цінну апаратуру.