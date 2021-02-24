Міжнародна група астрономів опублікувала карту неба, на якій зображено понад 25 тисяч надмасивних чорних дір. Карта стала найбільш детальною в області так званих низьких радіочастот.

Астрономи використовували 52 станції з антенами LOFAR, розкидані по дев'яти європейських країнах. Вони фіксували радіовипромінювання, яке випускається матерією, що розташовується при наближенні до чорної діри.

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Керівник дослідження Франческо де Гасперіні з Гамбурзького університету зазначає, що карта стала результатом багаторічної роботи з "неймовірно складними" даними. Дослідникам довелося розробити нові методи перетворення радіосигналів в зображення неба.

Спостереження у діапазоні довгих радіохвиль ускладнюються іоносферою Землі. Цей шар вільних електронів працює як каламутна лінза. Співавтор роботи Рейнаут ван Віяло з Лейденської обсерваторії пояснив, що це схоже на те, коли ви намагаєтеся побачити світ, занурившись у басейн.

Карта надмасивних чорних дір

Нова карта була створена шляхом об'єднання 256 годин спостережень за північним небом. Дослідники розгорнули суперкомп'ютери з новими алгоритмами, які коригують вплив іоносфери кожні чотири секунди.

Карта покриває 4% північної половини неба. Астрономи планують продовжити роботу, поки не нанесуть на неї усе північне небо.



Карта надмасивних чорних дір / Фото Universiteit Leiden

До речі, у лютому астрономи за допомогою телескопа Hubble виявили у центрі кульового скупчення NGC 6397 концентрацію невеликих чорних дір. Спочатку передбачалося, що в цьому кульовому скупченні знаходиться чорна діра проміжної маси. За словами астрономів, це відкриття може підтверджувати, що злиття чорних дір в кульових скупченнях можуть бути джерелом гравітаційних хвиль, які коливаються в просторі-часі.