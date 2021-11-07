У звіті Національної академії наук, інженерії та медицини, США, опублікованому 4 листопада 2021 року, астрономи та астрофізики окреслили свої головні ці. Це пріоритетні завдання, якими наукова спільно буде займатися наступне десятиліття. Однією з таких цілей став пошук інопланетного життя на далеких екзопланетах та супутні питання.

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МКС вносить велетенський вклад у науку / Фото NASA Johnson Flickr

Пріоритетні задачі астрономії

Одним з найголовніших завдань науковці Академії відзначають пошук позаземного життя та характеризування землеподібних екзопланет. Цілком ймовірно, що деякі такі планети мають умови, які б були комфортні навіть для людей: прийнятні температури, "безпечна" материнська зірка, відповідна атмосфера та її тиск, прийнятна гравітація. Наші дані про екзопланети стають точнішими, адже наукові прилади постійно покращуються.

Не забули спеціалісти Академій й про прикладні знання. Поряд з дослідженням екзопланет пропонується сконцентрувати увагу на дослідженні природи чорних дір та нейтронних зірок, що дозволить краще зрозуміти причини їх утворення. Цьому наслідує наступна пріоритетна задача – дослідження процесів утворення зірок та, відповідно, факторів утворення галактик та їхньої еволюції.

Окремо у звіті зазначається про недостатність фінансування. Інвестування у галузь астрономічних наук може здатися великою, проте, у порівняні з іншими цивільними галузями (не говорячи про військову галузь), це мізер. Збільшення фінансування дозволило значно покращити якість досліджень та їхню швидкість. Окрім того, це дозволить залучати більше кадрового ресурсу.