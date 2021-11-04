Наприклад, однією такою загадкою є розмір та маса чорних дір. Спостерігаючи за ними, астрономи помітили, що чорні діри занадто великі, що не вписується у сучасні моделі. Та тепер рішення знайдено. Науковці, провівши численні дослідження, прийшли до висновку, що розширення Всесвіту прямо впливає на фіксовану масу чорних дір.

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Так відбувається злиття двох чорних дір: дивіться відео

Деталі дослідження

Астрономи зазвичай моделюють чорні діри всередині Всесвіту, який не розширюється, адже це спрощує розв'язання рівняння Ейнштейна. Це працює, адже, наприклад, злиття двох чорних дір – це питання кількох секунд.

Та науковці виявили, що, якщо заглибитися та детальніше дослідити питання, виявиться, що маса чорних дір росте разом із розширенням Всесвіту. Астрономи назвали це космологічним зв'язком.

Відомий приклад космологічно зв'язку – це саме світло, яке втрачає енергію разом зі зростанням Всесвіту. Ми думали розглянути зворотний ефект,

– розповідають вчені.

Науковці змоделювали народження, "життя" та смерті мільйонів пар зірок, щоб перевірити власну гіпотезу. Після смерті зорі та утворення чорної діри, науковці помітили, що маса чорних дір продовжувала рости без поглинання матеріалу "зі сторони" – не було злиття з іншою чорною дірою чи нейтронною зорею, не поглинався матеріал інших зірок.

Тепер астрономи порівняли результати моделювання зі спостереженнями інтерферометрів LIGO та VIRGO, які фіксують гравітаційні хвилі.

Що це означає?

Ні, це не означає, що маса береться нізвідки. У дослідженні мовиться про невірне трактування даних LIGO та VIRGO. Річ у тім, що розширення Всесвіту "розтягує" гравітаційні хвилі. Коли ми отримуємо сигнал, то, орієнтуючись на статичний Всесвіт, робимо висновок, що маса чорної діри велика, а це буде не відповідати дійсності. Простіше кажучи, тепер при реєстрації гравітаційних хвиль будуть вважати на те, що Всесвіт розширюється, щоб вірно трактувати маси далеких об'єктів.