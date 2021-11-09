Спостереження за скупченням Abel 1569 (A1569) велося за допомогою рентгенівської обсерваторії "Чандра". У A1569 виявили 56 галактик, які гравітаційно пов'язані одна з одною та виконують складний танець навколо барицентрів.

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Детальніше про дослідження A1569

Цікаво, що Abel 1569 складається з двох структур, які не пов'язані одна з одною: північного (A1569N) та південного (A1569S) підкластерів, які мають слабку рентгенівську світимість. Маса обох структур співставна та становить близько 20 – 21 трильйонів сонячних мас.

Дослідження показало, що обидві структури містять у своїх центрах радіогалактики. Радіоджерело 1233+169 розміщене в A1569N, а A1569S має радіогалактику 1233+168. Їхня взаємодія із середовищем всередині кластерів доволі погано вивчена.

Спостереження обсерваторія "Чандра" показують, що рентгенівське випромінювання від A1569N та A1569S мають радіуси близько 808 тисяч та 1 мільйон 206 тисяч світлових років відповідно. Це, на думку астрономів, поряд з низькими значеннями температури та світності підтверджує, що два субкластери справді є групами галактик.