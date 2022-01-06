Астрономи досліджують космічну зоряну "колиску"

Щоб зірка сформувалася, їй потрібний відповідний матеріал. А такий матеріал можна знайти у вигляді велетенських молекулярних хмар. Саме вони стали ціллю дослідження астрономів.

Науковці досліджували величезне молекулярне скупчення AGAL35. У таких хмарах зароджуються зірки великої маси. Проте досі є суперечки щодо того, зореутворення є наслідком колапсу монолітного ядра чи глобального ієрархічного колапсу молекулярного згустку.

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Молекулярна хмара AGAL35 / Фото Arxiv.org

Детальніше про дослідження

AGAL35 розташоване від нас на відстані 6 850 світлових років та являє собою велетенську фрагментовану хмару газу, яка слабо випромінює в інфрачервоному діапазоні. Використавши дані з обсерваторії ALMA, астрономи дослідили цю фрагментацію та кінематику газу, щоб краще зрозуміти структуру молекулярної хмари, де зароджуються нові зірки.

Виявилося, що об'єкт AGAL35 розділився на чотири окремі згустки (ядра):

С1 та С2 демонструють емісію (світимість) ацетонітрилу (CH3CN). Температура згустків: -93 та -173 градусів за Цельсієм відповідно.

С3 та С4 – це маломасивні та молоді газові потоки, які демонструють емісію на лініях водню.

Цікаво, що сі ядра мають маси до трьох мас Сонця, хоча очікувалося, що вони матимуть більші маси. Наприклад, С1 має масу всього лише 40% від сонячної, а С2 – 0,9 маси Сонця. Тому утворення у такій хмарі зорі великої маси – питання сумнівне. Хоча науковці й зазначають, що таке можливо, якщо згустки почнуть об'єднуватися.