Астроном відкрив унікальний об'єкт у глибокому космосі

У нашому Всесвіті практично на будь-який об'єкт впливає гравітація. Це призводить до утворення планет, супутників та зірок. Зірки об'єднуються гравітацією в галактики. Та навіть всередині галактик зорі кластеризуються у менші групи – зоряні скупчення.

Розсіяне зоряне скупчення NGC 1605 відоме давно. Розташоване воно у сузір'ї Персея та має видиму зоряну величину 10,7m, тому його доволі складно розгледіти у телескоп новачкам. Здавалося б, що нічого цікавого у давно відомому скупченні вже бути не може, але астроном Денілсо Камарго довів зворотне. Науковець виявив, що NGC 1605 – це не одне, а цілих два розсіяних зоряних скупчення, які перебувають у вічному "танці", обертаючись навколо спільного центру мас.

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Розсіяне зоряне скупчення NGC 1605 та його два фрагменти / Фото Teche Xplorist

Найстаріше подвійне розсіяне зоряне скупчення Галактики

У Галактиці відкрито близько тисячі розсіяних зоряних скупчень. Певна частина з них є подвійними. Але такі двійкові об'єкти досить молоді. А от NGC 1605 виявилася набагато старшою за всі інші, адже вік частини "а" становить близько 2 мільярдів років, а частини "b" – 600 мільйонів.

Обидві частини скупчення NGC 1605 розташовані на відстані близько 8 480 світлові роки від Сонця. А ядра обох частин "а" і "b" розділяє між собою 5,5 світлових років. Значна різниця у віці зірок у двох частинах одного скупчення натякає на те, що утворилася така пара після дуже близького проходу одного скупчення біля іншого.

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Результатом гравітаційної взаємодії, яку ми спостерігаємо сьогодні, стане руйнування обох складових в майбутньому. Знайти NGC 1605 можна у сузір'ї Персея, неподалік зорі HIP 21413, яка має видиму зоряну величину 7,3m.