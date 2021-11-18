Здавалося, ну що можуть відрити астрономи-любителі зі своїми малесенькими телескопами, коли є такі апарати як Hubble, ALMA, "Субару" та інші різноманітні обсерваторії. Та поєднання впертості й натхнення любителя з сучасними науковими приладами робить чудеса. Саме так у галактики Трикутника був відкритий новий супутник – карликова галактика Pisces VII/ Tri III.

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Фотографія Pisces VII/ Tri III у видимому спектрі та в r-смузі / Фото Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Цікаве відкриття

Астроном-любитель Джузеппе Донатіелло вивчав загальнодоступні фотографії зоряного неба DESI LIS з високою роздільною здатністю. На них Джузеппе помітив невелику туманну плямку, яка розташовувалася у сузір'ї Риб, неподалік М33 (Messier 33, галактика Трикутника).

Астрономи Інституту астрофізики Андалусії перевірили знахідку ентузіаста. Для цього були використані дані Національного телескопа "Галілео", острів Пальма, Іспанія. Астрофізик Давид Мартінес-Дельгадо опрацював фотографії "Галілео", які мали ще кращу роздільну здатність, ніж DESI LIS. Здійснивши фотометричне калібрування, науковець виявив, що Джузеппе Донатіелло, ймовірно, відкрив або новий супутник галактики М33, або самостійну карликову галактику.

Подальші дослідження будуть базуватися на даних потужніших телескопів. Тепер потрібно виміряти відстань до виявленого об'єкта та зрозуміти, як він рухається у просторі. Саме це дозволить точно сказати, чи є Pisces VII/ Tri III супутником М33, чи це дуже тьмяна самостійна галактика. В обох випадках – це будуть важливі дані для астрономії.

До речі, наймолодшому астроному у світі всього 8 років.