Два космонавти NASA завершили черговий вихід у відкритий космос, який став вже другим за тиждень. Вони встановили європейську наукову платформу і завершили довгу серію замін батарей за межами Міжнародної космічної станції.

Джерело: NASA

Останній вихід у відкритий космос став 234-м за рахунком за час існування Міжнародної космічної станції. Попередній 233-й відбувся всього за кілька днів до цього – 27 січня. Обидва згаданих виходу здійснили астронавти NASA Віктор Гловер і Майк Хопкінс. В результаті на рахунку першого тепер два виходи у відкритий космос, а другого – вже чотири.

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Що австронавти зробили за межами МКС

Астронавтам під час останньої місії, яка тривала 5 годині 20 хвилин, довелося вирішувати безліч завдань. Перш за все, вони встановили адаптер для підключення нової літій-іонної батареї на сегменті P-4 ферми МКС, до якої кріпиться пара сонячних батарей, тим самим завершивши модернізацію системи енергопостачання станції, яка почалася ще у січні 2017 року. За минулий час за 11 виходів у відкритий космос було демонтовано в цілому 48 застарілих нікель-водневих акумуляторів, що накопичують і розподіляють енергію від сонячних батарей, і встановлено замість них 24 потужніших літій-іонних.

Потім на правій стороні ферми станції замінили камеру з високою роздільною здатністю замість старої, яка вийшла з ладу, і підключили до неї кабелі. Астронавти також встановили нові камери на американському науковому модулі Destiny і руці-маніпуляторі японського наукового модуля "Кібо". Також були виконані більш дрібні супутні завдання. Всередині станції допомогу у місії здійснювали космонавти NASA Кейт Рубінс і JAXA Соїчі Ногучі.

Final adapter plate installed on the @Space_Station. Today's spacewalk will wrap up battery replacement work to change out batteries for 8 power channels used to route electricity on the station. Upgrades have been carried out in a series of spacewalks over the past 4 years. pic.twitter.com/Gmg7TmPA0s — NASA (@NASA) February 1, 2021

Плани на наступні виходи у космос

За словами NASA, після цього виходу у відкритий космос астронавти 64-ої експедиції у найближчому майбутньому зроблять ще два виходи у відкритий космос. У першому Гловер і Рубінс підготують енергосистему космічної станції для установки нових сонячних батарей, а в другій Рубінс і Ногучі продовжать модернізувати компоненти МКС. Точні дати поки не заявлені.