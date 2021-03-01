Астронавти на МКС вийшли у відкритий космос для підготовки до заміни сонячних батарей

Американські астронавти Кетлін Рубінс та Віктор Гловер вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції для проведення робіт з підготовки до встановлення нових сонячних батарей. Попередні батареї прослужили на станції понад 20 років.

Згідно з наявними даними, астронавти вийшли у відкритий космос близько 06:00 за часом східного узбережжя США (13:00 за київським часом). Вихід у відкритий космос можна було спостерігати на Live каналі NASA на ютубі.

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Відлік почався у момент, коли скафандри астронавтів перемкнулися на систему автономного живлення. На виконання поставлених завдань астронавти витратили більше шести годин. Вони провели підготовчі роботи, які необхідні для встановлення нових сонячних батарей.

Навіщо замінювати батареї на МКС

Як ми вже зазначали, батареї пропрацювали понад 20 років. Перші з них були встановлені ще в 2000 році. До речі, у 2006 році встановленням двох секцій сонячних батарей на МКС займалася американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, детальніше про неї ви можете почитати у нашому матеріалі.



Гайдемарі Стефанишин-Пайпер під час проведення робіт за бортом МКС / Фото NASA

Варто зазначити, що батареї встановлені на МКС досі працювали нормально, однак на них вже почали з'являтися ознаки зносу, що очікувано, адже вони були розраховані на те, щоб служити 15 років. Встановлення нових сонячних батарей повинно пройти пізніше у цьому році.

Наступний вихід астронавтів у відкритий космос повинен відбутися вже через кілька днів. Очікується, що Кетлін Рубінс разом з японським астронавтом Соїті Ногуті продовжать роботу за бортом МКС 5 березня.