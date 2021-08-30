Астронавт "зазирнув" в "очі" урагану Іда з космосу: неймовірні фото

Французький астронавт Томас Песке зробив фотографії урагану Іда, перебуваючи у космосі. Буря вирує над Сполученими Штатами.

Астронавт опублікував фото урагану з космосу

Неймовірними фотографіями урагану з космосу астронавт поділився у твітері. Публікація стала популярною серед користувачів й зібрала тисячі вподобань.

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Він зазначив, що бурі стають дедалі частішими і завдають нищівної шкоди. Свій допис астронавт підписав словами: "Око Іди".

Ми думаємо про тих, хто може постраждати. У надії, що люди на шляху цієї бурі будуть підготовлені й залишаться у безпеці,

– написав Томас Песке.

Астронавт зробив фотографії урагану Іда / Фото Томаса Песке

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