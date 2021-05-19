VR та гравітація: астронавт Тома Песке провів цікавий експеримент на МКС

Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке перебуває на борту МКС з 24 квітня 2021 року. Чоловік не втрачає дарма час та проводить різноманітні експерименти. Про один з них читайте далі.

Ціль експерименту Gravitational References for Sensimotor Performance – встановити, як центральна нервова система об'єднує інформацію від різних органів почуттів таких, як зір, слух, запах, дотики. Також досліджується взаємозв'язок рухів та виявлення у цьому ролі гравітації.

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Хід експерименту Gravitational References for Sensimotor Performance: дивитись відео онлайн

Як це працює

Тома Песке вдягає пристрій віртуальної реальності та інші датчики. Комп'ютер симулює для нього задачі, змушуючи зміщувати руку або зміщуватися самому у просторі. У відповідь на рухи астронавта система автоматично генерує 3D-трекери перед очима Тома. Датчики зчитують інформацію та фіксують рухи астронавта.

Попередньо Песке провів схожий експеримент на Землі. Це дозволить порівняти результати двох експериментів при різних умовах: на Землі з гравітацією, та на орбіті в умовах невагомості.

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Тома Песке / Фото NASA

Для чого потрібний експеримент

Задача Gravitational References for Sensimotor Performance – виявити наскільки велика чи мала роль гравітації у питанні координації людини в просторі. За допомогою експерименту фіксується різниця в реакції астронавта на Землі та в умовах мікрогравітації. Це важливо, щоб знати, що чекатиме на сміливців, які полетять на Марс або далі.

Також такі досліди дозволяють показати, наскільки швидко організм адаптується до нових, чужих для нього умов.